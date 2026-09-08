Reggio Calabria, il Sindaco Cannizzaro nomina il nuovo portavoce: è Federico Lamberti Castronuovo

Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha nominato ufficialmente il suo Portavoce. L’incarico è stato affidato al giornalista professionista Federico Lamberti Castronuovo, reggino, 38 anni, che entra così nella struttura di comunicazione istituzionale del primo cittadino. La nomina arriva al termine di un percorso professionale sviluppato negli anni tra giornalismo, comunicazione pubblica, relazioni istituzionali e politica, ambiti nei quali Lamberti Castronuovo ha maturato esperienze differenti e complementari.

Il nuovo portavoce del sindaco Cannizzaro ha iniziato il proprio percorso nel mondo dell’informazione televisiva, in particolare all’interno di ReggioTV, dove per diversi anni ha ricoperto il ruolo di caporedattore. Nel corso della sua attività giornalistica ha consolidato la propria esperienza anche attraverso la conduzione di eventi pubblici e la collaborazione con diverse testate, sia della carta stampata sia del settore radiofonico, ampliando progressivamente il proprio bagaglio professionale.

L’esperienza nella comunicazione politica e istituzionale

A partire dal 2020, Federico Lamberti Castronuovo ha intrapreso un nuovo percorso nel settore della comunicazione istituzionale e politica, entrando a far parte della segreteria di Forza Italia, nella struttura organizzativa facente capo all’onorevole Francesco Cannizzaro. Un’esperienza che ha contribuito a rafforzare le competenze maturate negli anni nel campo della comunicazione strategica, del rapporto con i media e della gestione dei processi informativi legati all’attività politica e amministrativa.

La nomina a Portavoce del sindaco di Reggio Calabria si inserisce quindi in un percorso professionale caratterizzato dall’incontro tra informazione, comunicazione pubblica e istituzioni. Con questo incarico, Federico Lamberti Castronuovo sarà chiamato a supportare l’attività di comunicazione dell’amministrazione comunale, valorizzando il rapporto tra Palazzo San Giorgio, cittadini e mezzi di informazione.