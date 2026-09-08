Reggio Calabria, le scelte di Cannizzaro per la Città Metropolitana: Perla Capo di Gabinetto, Romeo il vice

Inizia a prendere forma il nuovo assetto della Città Metropolitana di Reggio Calabria targata Francesco Cannizzaro. Il sindaco metropolitano, in data odierna, ha riempito una casella importante dello staff di Palazzo Alvaro, quella del Capo di Gabinetto. Il ruolo è stato affidato a Giuseppe Perla, uomo di fiducia che già aveva lavorato fianco a fianco con Cannizzaro quando era consigliere regionale.

Perla, figura che legherà attività politica e istituzionale del primo cittadino, vanta un’esperienza politica nello staff dell’allora assessore regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo (oggi assessore Lavori pubblici, Urbanistica e Grandi opere della Giunta Cannizzaro, ndr), ma ha collaborato anche con Giusi Princi e Maria Stefania Caracciolo.

Il ruolo di Vicecapo di Gabinetto è andato a Mario Romeo, altra figura politica vicina al sindaco, già candidato come primo cittadino di Bagnara, poi al Consiglio Metropolitano con Forza Italia.