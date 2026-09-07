Reggina, un altro tifoso prende le distanze dallo striscione degli ultrà rivolto a StrettoWeb: la lettera di un Architetto

Continua il dibattito tra i tifosi della Reggina dopo lo striscione apparso ieri al Granillo e rivolto a StrettoWeb. Dopo la lettera inviata dal tifoso Domenico, che aveva raccontato di non riconoscersi più in alcune modalità della tifoseria organizzata, arriva un’altra presa di posizione da parte di un sostenitore amaranto che ha scelto di scrivere alla redazione per esprimere il proprio dissenso. L’autore della nuova lettera, un architetto tifoso della Reggina, contesta la scelta dello striscione e sottolinea la necessità di creare un clima positivo attorno alla nuova società e alla stagione sportiva appena iniziata.

Nella sua lettera il tifoso racconta di aver visto le immagini provenienti dallo stadio e di aver espresso il proprio disappunto per il messaggio rivolto alla testata giornalistica. “Ho visto ieri le immagini dal campo di Reggio Calabria della curva (cosiddetta dei tifosi reggini) e non poteva non notarsi uno striscione rivolto a codesta testata ovviamente con frasi sconcertanti“. L’architetto spiega di non conoscere le motivazioni alla base della contestazione, ma ritiene che un episodio simile non sia coerente con il momento che sta vivendo il club amaranto. “Non so quali sono i motivi ma questo non doveva accadere, primo perchè il clima che bisogna creare attorno a questa nuova società e campionato e poi per dimostrare a tutta la nazione che non si è i soliti suddisti….. che sputano sempre sul loro piatto”.

Il sostegno alla libertà dell’informazione

Nel suo intervento il tifoso evidenzia anche il ruolo dell’informazione e il rapporto costruito negli anni con le pubblicazioni di StrettoWeb, considerate uno strumento per conoscere e approfondire senza condizionamenti. “Voglio solo condividere che seguire le vostre pubblicazioni è diventato per tanti penso un modo di conoscere senza dover girare canale o abbandonare la testata perché condizionata dalle logiche politiche”. La lettera si conclude con un augurio legato al futuro della città e del territorio, anche alla luce delle novità che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. “Un augurio di vedere grazie a tante novità degli ultimi mesi una Reggio finalmente REGGIO CALABRIA…… nè hanno bisogno gli abitanti, nè ha bisogno la provincia, nè ha bisogno la Calabria altrimenti su “chiacchiari”.