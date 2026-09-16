Reggina, Marchionni: “mi aspettavo questo Avola, ma mi aspettavo anche questa risposta dei miei ragazzi”

“Mi aspettavo ci fosse la risposta dei ragazzi chiamati in causa, so che i danno sicurezza e tranquillità. Mi aspettavo però questo Avola, è una squadra che gioca a calcio, che ha concetti, pressandoli in un certo modo potevamo metterli in difficoltà. A differenza di domenica siamo stati più bravi sulle seconde palle. Per me sono tutti titolari, l’ho sempre detto, sono contento della rosa che ho. Avere una rosa così ampia, dove poter scegliere chiunque, dà soddisfazioni. Laaribi ha fatto bene e lo ha fatto anche perché i compagni lo hanno messo nelle condizioni di farlo”. Così mister Marchionni al termine di Reggina-Avola, match vinto per 4-0. “Come si prepara la trasferta di Lamezia? Intanto recuperando energie, perché stiamo spendendo anche a livello mentale. La preparazione deve essere soprattutto mentale, quando si viene da 3-4 vittorie consecutive tutti si aspettano il passo falso. Ci dobbiamo calare nella mentalità giusta”.

In sala stampa anche Baldan: “non mi aspettavo di scendere in campo dall’inizio, sono stato fortunato perché il mister ha fatto qualche rotazione per il turno infrasettimanale, però sono contento della vittoria. Un’altra promozione dopo Siracusa e Scafati? Il mister ci dice ogni giorno di puntare ad arrivare là. Il mister ci tiene sul pezzo, è un martello, e poi il gruppo è unito e sano. Pensiamo a Domenico, che segna ed entra, ma anche ad Alma che sbaglia il rigore – conteso con Jallow – ma poi gli serve l’assist del 4-0. La trattativa per venire qui? E’ stata un po’ lunga, il corteggiamento già c’era, ma la vera offerta è arrivata verso fino agosto. Io ho espresso chiaramente la volontà di venire”.

In sala stampa anche Magrassi: “ho segnato subito, il gol fa bene per un attaccante. Certo, ancora non sono al meglio, ma il mister mi ha chiesto di giocare in un certo modo, sono qua da due settimane. Poi ho l’aiuto della squadra. L’arrivo a Reggio? Se ti chiama la Reggina non puoi dire di no. Mia moglie, da sola a Milano coi bambini, mi ha detto che non ci sarebbero stati problemi e quel parere ha contato. Cosa mi aspetto da questa avventura? Vincere il campionato il prima possibile, è inutile nasconderlo”.