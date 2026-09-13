Reggina, Marchionni: “a volte serve essere pratici e non belli. Complimenti al Modica, noi ci siamo calati bene nella realtà”

“Faccio i complimenti al Modica, squadra neopromossa che ha saputo fare una gran partita. Noi, al contempo, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Non possiamo vincere sempre 5 o 6-0, ci siamo calati nella realtà, cambiando la mentalità, con una gara di sostanza e generosità. Questa partita alla lunga ci aiuterà tanto. Io mi auguro di trovare questo entusiasmo anche in altri campi, anche per i nostri tifosi, che sono venuti. Loro devono ringraziare i ragazzi. Chi è entrato ha fatto di tutto per aiutare i compagni, ma non era facile, era la prima trasferta, contro una buona squadra, in un campo sintetico. Bisogna essere pratici, non belli. Rosario Girasole e Antonio Lagonigro? Sanno cosa significa avere la maglia addosso, sono prima due tifosi che calciatori”. Così, a Radio Febea, il tecnico amaranto Marco Marchionni commenta la vittoria della Reggina a Modica per 0-1.

Ai microfoni di Rocco Musolino anche il man of the match, Rosario Girasole: “non è stato facile, ma comunque era importante portarla a casa, anche soffrendo. Io sono fiero di essere reggino, ma anche gli altri non reggini sanno cosa significhi indossare questa maglia. Era la prima trasferta, non era facile, loro erano tutti strutturati. La dedica? Innanzitutto a mio padre, poi a due ragazzi, Alessandro e Filippo”.