Modica-Reggina 0-1, le pagelle di StrettoWeb: Rosario Girasole man of the match, Lagonigro attento

Due su due. Non bella, ma efficace. Dopo il 5-0 al Licata, la Reggina vince ancora e lo fa alla prima fuori casa, in trasferta, a Modica, dopo una gara sofferta e sporca. Man of the match, ovviamente, Rosario Girasole, autore del gol vittoria e di un salvataggio clamoroso sulla linea nel finale. Di seguito le pagelle di StrettoWeb.

Lagonigro 7 – Nel primo tempo si fa trovare pronto e attento, respingendo le conclusioni dei padroni di casa. Nella ripresa sbaglia qualche uscita, ma i meriti sono maggiori di qualche sbavatura.

Fazio 6.5 – Preciso e attento, è un’ottima conferma dopo le prime due gare. E gioca tre quarti di partita con un cartellino giallo addosso.

Lancini 7 – Inutile ribadire quanto già si sa: sono le sue partite, quelle in cui serve mentalità, concentrazione, attenzione. Guerriero instancabile, lotta e guida i compagni alla lotta.

Gisarole R. 8 – Da oggi, se dovete affidarvi a un Rosario, pensate a lui. Tranquilli che si va sul sicuro.

Baggi 6.5 – Motorino instancabile, bene in entrambe le fasi, sfiora il gol colpendo il palo.

Acquadro 7 – In mezzo al campo ha la stessa tranquillità mia quando bevo un drink a bordo piscina. E infatti gli danno la palla e lui… beve. Nel senso che “se li beve”. Poi, stanco, commette due errori in fase di appoggio e Marchionni sa che è stremato e lo toglie.

Abonckelet 7 – Corre, corre, corre. Pressa, pressa, pressa. A un certo punto sembrava stremato, stanco, forse anche zoppicante. Ma lui, nel dubbio, cosa ha fatto? Corsa, corsa, corsa. Pressing, pressing, pressing.

Rotulo 6 – Senza infamia né lode, gli spazi sono pochi e quando è così lui fa fatica a far emergere le proprie qualità. Un giallo nella ripresa lo “limita”, esce per far spazio a Rossetti.

Toscano 6.5 – Si sapeva che una gara del genere, per un avversario corto e raccolto, per il clima, per il campo piccolo, avrebbe potuto far emergere delle difficoltà. Ma a lui non frega niente e spicca con personalità, soprattutto quando c’è da soffrire, ma anche quando c’è da proporsi.

Alma 6 – Si vede che non è ancora al meglio, ma nonostante ciò aveva realizzato un gran gol nel primo tempo, annullato per un fallo.

Reis 6 – Partita di grande sacrificio. Gioca quasi sempre spalle alla porta, non conclude mai, anche perché è tenuto bene a bada, ma è ottimo l’impegno in fase di ripiegamento.

dal 60′ Rossetti 6 – Più centimetri e quantità rispetto a Rotulo, risponde presente.

dal 66′ Magrassi 6 – Prova a fare quel che gli viene chiesto: centimetri, peso, tenere la squadra il più lontano possibile dalla porta. Lo fa, anche se parzialmente.

dal 66′ Jallow 6 – Idem come Magrassi. E’ chiaro che i due attaccanti non sono ancora al 100%, attendiamo il miglior momento di forma.

dal 76′ Laaribi s.v.

dall’85’ Porcino s.v.

Marchionni 6.5 – Per due partite, la sua Reggina ha messo lo smoking. Oggi, invece, maglia da operai, scarpe anti-infortunistiche e si va a combattere. Sì, un po’ di fortuna e gara sporca, ma da ora sappiamo che la sua Reggina sa anche soffrire.