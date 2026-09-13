La Reggina si affida al Rosario! Preghiere? No, gol e salvataggi sulla linea: 0-1 a Modica, Girasole decide una gara soffertissima

Modica-Reggina, diretta testuale della sfida: formazioni ufficiali, cronaca minuto per minuto, episodi principali del match

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In questi momenti, qualcuno, potrebbe anche affidarsi a un Rosario. Pregare affinché la Reggina non prenda gol e porti a casa il secondo successo di fila. Ma se è poi la Reggina stessa affidarsi a un Rosario, beh, allora cambia tutto. Il Rosario in questione è Rosario Girasole, a cui bastano due interventi per regalare agli amaranto una soffertissima vittoria a Modica. 0-1 per la squadra di Marchionni in terra ragusana, al termine di una sfida giocata in modo sporco. Seconda vittoria di fila e punteggio pieno in classifica, ma anche tanta sofferenza. Il Modica, entusiasta dopo la grande cavalcata dello scorso anno, ed entusiasta per un ritorno in Serie D che mancava da una vita, è coraggioso, ordinato e non toglie mai la gamba.

La Reggina, che finora aveva fatto vedere la parte esteticamente più bella di sé, oggi ha dovuto tirare fuori gli artigli, mostrandosi sporca, cattiva, soffrendo e rischiando. Non prima, però, di aver firmato il vantaggio, con Girasole bravo a concludere una mischia su corner a metà primo tempo. E se qualcosa nella prima frazione si era vista, la ripresa è stata avara di emozioni. Tanta intensità, aggressività, ma – nel finale – anche stanchezza e confusione. Centrocampo e attacco amaranto stanchissimi, Marchionni costretto ai cambi. Il Modica invece inserisce l’artiglieria pesante davanti e nel finale sfiora il pari, ma gli amaranto – come detto – si affidano al Rosario (Girasole), che con un intervento fantastico sulla linea di porta salva il risultato e il gol segnato, portando tre punti pesantissimi alla squadra amaranto.

AGGIORNAMENTI
  • 13 Set 2026 | 16:55

    E' finita! La Reggina vince 0-1!

    E’ finita! La Reggina ha vinto per 0-1 a Modica, al termine di una partita sporca, brutta e con sofferenza finale, ma alla fine sono arrivati altri tre punti.

  • 13 Set 2026 | 16:49

    Cosa ha salvato Rosario Girasole!

    Salvataggio clamoroso di Rosario Girasole sulla linea di porta! Il difensore, autore del gol, toglie praticamente il pallone da dentro la porta. Un intervento che vale anche più della rete stessa.

  • 13 Set 2026 | 16:46

    Esce uno stremato Abonckelet, entra Porcino

    A cinque dal termine esce anche Abonckelet, veramente stremato. Al suo posto Porcino. Si sta per concludere una ripresa in cui le emozioni sono state davvero poche: molta intensità e, nel finale, stanchezza e confusione.

  • 13 Set 2026 | 16:37

    Ultima fase di gara stanca e confusa, dentro Laaribi

    Ultima fase di gara molto stanca e confusa, da ambo le parti. Marchionni intanto inserisce Laaribi per Acquadro.

  • 13 Set 2026 | 16:26

    Marchionni cambia tutto l'attacco: entrano Magrassi e Jallow

    Marchionni cambia tutto l’attacco: escono Alma e Reis, stanchissimi, ed entrano Magrassi e Jallow; per quest’ultimo è esordio assoluto con l’amaranto.

  • 13 Set 2026 | 16:20

    Primo cambio Reggina: entra Rossetti al posto di Rotulo

    Un cambio per parte all’ora di gioco, Marchionni inserisce Rossetti per Rotulo.

  • 13 Set 2026 | 16:16

    Palo Reggina! Baggi a un passo dal raddoppio

    La Reggina va a un passo dal raddoppio: imbucata centrale di Alma, Baggi a pochi metri dalla porta colpisce il palo interno.

  • 13 Set 2026 | 16:11

    Brutta botta per Alma, che resta a terra

    Alma colpito duro alla caviglia in uno scontro di gioco. L’arbitro fischia il fallo ma non estrae il giallo, mentre il numero 10 amaranto resta a terra. Entrano i soccorsi. Dopo qualche minuto, l’attaccante rientra in campo.

  • 13 Set 2026 | 16:04

    Inizia il secondo tempo, nessun cambio per Marchionni

    Inizia la ripresa di Modica-Reggina. All’intervallo Marchionni non cambia nessuno.

  • 13 Set 2026 | 15:50

    Finisce il primo tempo, amaranto avanti

    Si chiude il primo tempo di Modica-Reggina, amaranto avanti a metà gara grazie a un gol di Rosario Girasole alla mezz’ora. Padroni di casa coraggiosi e compatti, ospiti che faticano a trovare spazi e che provano a cercare Reis con verticalizzazioni immediate a scavalcare il centrocampo. Finora, non la Reggina bella vista nelle due gare precedenti, ma comunque in vantaggio. Da segnalare anche qualche buona parata di Lagonigro.

  • 13 Set 2026 | 15:48

    Lagonigro respinge, Modica vicino al pari

    Modica coraggioso, va vicino al pari: azione insistita, poi conclusione, ma Lagonigro è attento e respinge.

  • 13 Set 2026 | 15:37

    Reggina in vantaggio! Rosario Girasole la sblocca in mischia

    Reggina in vantaggio! Negli ultimi minuti, la squadra amaranto ci era andata vicino. A sbloccarla è Rosario Girasole, che conclude al meglio una lunga mischia su corner.

  • 13 Set 2026 | 15:35

    Gol annullato anche alla Reggina: Alma aveva fatto un gran gol

    Dopo il gol annullato al Modica, rete non convalidata neanche alla Reggina: bella, la realizzazione di Alma, che aveva scavalcato il portiere con un pallonetto, ma l’assist di Reis era stato con il braccio. Nel capovolgimento di fronte, occasione Modica da corner.

  • 13 Set 2026 | 15:31

    Prima occasione per la Reggina: Baggi alla conclusione

    Prima occasione della Reggina: sfruttato l’asse di destra tra Abonckelet e Baggi, con quest’ultimo che conclude verso la porta, il portiere mette in angolo.

  • 13 Set 2026 | 15:24

    Gol annullato al Modica per fuorigioco

    C’è un altro giallo per la Reggina, ai danni di Fazio, costretto a bloccare un contropiede locale. Il Modica, chiuso dietro la linea della palla, prova ad andare subito in verticale e in profondità, sfruttando i riferimenti offensivi. Intanto, al 20′, gol annullato al Modica per fuorigioco.

  • 13 Set 2026 | 15:16

    Prima fase di gara bloccata

    Primo quarto d’ora della sfida abbastanza bloccato. A un inizio aggressivo, il Modica sta ora abbassando il baricentro, chiudendo ogni spazio. La Reggina palleggia molto in orizzontale, ma non è semplice imbucare. Primo giallo della sfida, a Reis, che va a disturbare il portiere.

  • 13 Set 2026 | 15:12

    Allo stadio anche Nino Ballarino

    C’è anche l’ex patron amaranto Nino Ballarino allo stadio “Scollo” per assistere a Modica-Reggina. L’avvio di gara intanto è bloccato, con un Modica attento e aggressivo. La Reggina sta provando a studiare l’avversario.

  • 13 Set 2026 | 15:05

    E' iniziata Modica-Reggina. Comincia anche a piovere

    Fischio d’inizio di Modica-Reggina, che combacia anche con l’arrivo della pioggia sullo stadio siciliano. Le minacce nuvolose non facevano presagire nulla di buono, ora c’è anche la certezza. Reggina in maglia bianca.

  • 13 Set 2026 | 14:28

    Le immagini dal riscaldamento

    In corso il riscaldamento delle due squadre: a corredo dell’articolo le foto di StrettoWeb direttamente dallo stadio “Scollo” di Modica.

  • 13 Set 2026 | 14:18

    Modica-Reggina, le formazioni ufficiali: tutto confermato, Alma al fianco di Reis

    Ufficiali le formazioni di Modica-Reggina. Marchionni non cambia nulla: al posto di Guida c’è Alma, al fianco di Reis. Difesa e centrocampo sono identici a quelli di domenica scorsa. Nessun turnover considerando il turno infrasettimanale.

    MODICA
    Romano, Sangare, Callegari, Milazzo, Giardina, Asero, Garufi, Kljajic, Cappello, Pierce, Reinero
    In panchina: Sanchez Parraga, Desiato, Castillo, Misseri, Aprile, Fedele, Fiore, Dudic, Flores Heatley
    Allenatore: Raciti

    REGGINA
    Lagonigro; Fazio, Lancini, Gisarole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Alma, Reis.
    In panchina: Madia, De Mori, Girasole D., Specker, Laaribi, Porcino, Rossetti, Jallow, Magrassi.
    Allenatore: Marchionni

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