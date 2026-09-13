La Reggina si affida al Rosario! Preghiere? No, gol e salvataggi sulla linea: 0-1 a Modica, Girasole decide una gara soffertissima

In questi momenti, qualcuno, potrebbe anche affidarsi a un Rosario. Pregare affinché la Reggina non prenda gol e porti a casa il secondo successo di fila. Ma se è poi la Reggina stessa affidarsi a un Rosario, beh, allora cambia tutto. Il Rosario in questione è Rosario Girasole, a cui bastano due interventi per regalare agli amaranto una soffertissima vittoria a Modica. 0-1 per la squadra di Marchionni in terra ragusana, al termine di una sfida giocata in modo sporco. Seconda vittoria di fila e punteggio pieno in classifica, ma anche tanta sofferenza. Il Modica, entusiasta dopo la grande cavalcata dello scorso anno, ed entusiasta per un ritorno in Serie D che mancava da una vita, è coraggioso, ordinato e non toglie mai la gamba.
La Reggina, che finora aveva fatto vedere la parte esteticamente più bella di sé, oggi ha dovuto tirare fuori gli artigli, mostrandosi sporca, cattiva, soffrendo e rischiando. Non prima, però, di aver firmato il vantaggio, con Girasole bravo a concludere una mischia su corner a metà primo tempo. E se qualcosa nella prima frazione si era vista, la ripresa è stata avara di emozioni. Tanta intensità, aggressività, ma – nel finale – anche stanchezza e confusione. Centrocampo e attacco amaranto stanchissimi, Marchionni costretto ai cambi. Il Modica invece inserisce l’artiglieria pesante davanti e nel finale sfiora il pari, ma gli amaranto – come detto – si affidano al Rosario (Girasole), che con un intervento fantastico sulla linea di porta salva il risultato e il gol segnato, portando tre punti pesantissimi alla squadra amaranto.
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E' finita! La Reggina vince 0-1!
E’ finita! La Reggina ha vinto per 0-1 a Modica, al termine di una partita sporca, brutta e con sofferenza finale, ma alla fine sono arrivati altri tre punti.
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Cosa ha salvato Rosario Girasole!
Salvataggio clamoroso di Rosario Girasole sulla linea di porta! Il difensore, autore del gol, toglie praticamente il pallone da dentro la porta. Un intervento che vale anche più della rete stessa.
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Esce uno stremato Abonckelet, entra Porcino
A cinque dal termine esce anche Abonckelet, veramente stremato. Al suo posto Porcino. Si sta per concludere una ripresa in cui le emozioni sono state davvero poche: molta intensità e, nel finale, stanchezza e confusione.
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Ultima fase di gara stanca e confusa, dentro Laaribi
Ultima fase di gara molto stanca e confusa, da ambo le parti. Marchionni intanto inserisce Laaribi per Acquadro.
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Marchionni cambia tutto l'attacco: entrano Magrassi e Jallow
Marchionni cambia tutto l’attacco: escono Alma e Reis, stanchissimi, ed entrano Magrassi e Jallow; per quest’ultimo è esordio assoluto con l’amaranto.
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Primo cambio Reggina: entra Rossetti al posto di Rotulo
Un cambio per parte all’ora di gioco, Marchionni inserisce Rossetti per Rotulo.
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Palo Reggina! Baggi a un passo dal raddoppio
La Reggina va a un passo dal raddoppio: imbucata centrale di Alma, Baggi a pochi metri dalla porta colpisce il palo interno.
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Brutta botta per Alma, che resta a terra
Alma colpito duro alla caviglia in uno scontro di gioco. L’arbitro fischia il fallo ma non estrae il giallo, mentre il numero 10 amaranto resta a terra. Entrano i soccorsi. Dopo qualche minuto, l’attaccante rientra in campo.
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Inizia il secondo tempo, nessun cambio per Marchionni
Inizia la ripresa di Modica-Reggina. All’intervallo Marchionni non cambia nessuno.
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Finisce il primo tempo, amaranto avanti
Si chiude il primo tempo di Modica-Reggina, amaranto avanti a metà gara grazie a un gol di Rosario Girasole alla mezz’ora. Padroni di casa coraggiosi e compatti, ospiti che faticano a trovare spazi e che provano a cercare Reis con verticalizzazioni immediate a scavalcare il centrocampo. Finora, non la Reggina bella vista nelle due gare precedenti, ma comunque in vantaggio. Da segnalare anche qualche buona parata di Lagonigro.
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Lagonigro respinge, Modica vicino al pari
Modica coraggioso, va vicino al pari: azione insistita, poi conclusione, ma Lagonigro è attento e respinge.
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Reggina in vantaggio! Rosario Girasole la sblocca in mischia
Reggina in vantaggio! Negli ultimi minuti, la squadra amaranto ci era andata vicino. A sbloccarla è Rosario Girasole, che conclude al meglio una lunga mischia su corner.
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Gol annullato anche alla Reggina: Alma aveva fatto un gran gol
Dopo il gol annullato al Modica, rete non convalidata neanche alla Reggina: bella, la realizzazione di Alma, che aveva scavalcato il portiere con un pallonetto, ma l’assist di Reis era stato con il braccio. Nel capovolgimento di fronte, occasione Modica da corner.
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Prima occasione per la Reggina: Baggi alla conclusione
Prima occasione della Reggina: sfruttato l’asse di destra tra Abonckelet e Baggi, con quest’ultimo che conclude verso la porta, il portiere mette in angolo.
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Gol annullato al Modica per fuorigioco
C’è un altro giallo per la Reggina, ai danni di Fazio, costretto a bloccare un contropiede locale. Il Modica, chiuso dietro la linea della palla, prova ad andare subito in verticale e in profondità, sfruttando i riferimenti offensivi. Intanto, al 20′, gol annullato al Modica per fuorigioco.
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Prima fase di gara bloccata
Primo quarto d’ora della sfida abbastanza bloccato. A un inizio aggressivo, il Modica sta ora abbassando il baricentro, chiudendo ogni spazio. La Reggina palleggia molto in orizzontale, ma non è semplice imbucare. Primo giallo della sfida, a Reis, che va a disturbare il portiere.
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Allo stadio anche Nino Ballarino
C’è anche l’ex patron amaranto Nino Ballarino allo stadio “Scollo” per assistere a Modica-Reggina. L’avvio di gara intanto è bloccato, con un Modica attento e aggressivo. La Reggina sta provando a studiare l’avversario.
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E' iniziata Modica-Reggina. Comincia anche a piovere
Fischio d’inizio di Modica-Reggina, che combacia anche con l’arrivo della pioggia sullo stadio siciliano. Le minacce nuvolose non facevano presagire nulla di buono, ora c’è anche la certezza. Reggina in maglia bianca.
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Le immagini dal riscaldamento
In corso il riscaldamento delle due squadre: a corredo dell’articolo le foto di StrettoWeb direttamente dallo stadio “Scollo” di Modica.
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Modica-Reggina, le formazioni ufficiali: tutto confermato, Alma al fianco di Reis
Ufficiali le formazioni di Modica-Reggina. Marchionni non cambia nulla: al posto di Guida c’è Alma, al fianco di Reis. Difesa e centrocampo sono identici a quelli di domenica scorsa. Nessun turnover considerando il turno infrasettimanale.
MODICA
Romano, Sangare, Callegari, Milazzo, Giardina, Asero, Garufi, Kljajic, Cappello, Pierce, Reinero
In panchina: Sanchez Parraga, Desiato, Castillo, Misseri, Aprile, Fedele, Fiore, Dudic, Flores Heatley
Allenatore: Raciti
REGGINA
Lagonigro; Fazio, Lancini, Gisarole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Alma, Reis.
In panchina: Madia, De Mori, Girasole D., Specker, Laaribi, Porcino, Rossetti, Jallow, Magrassi.
Allenatore: Marchionni