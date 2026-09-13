La Reggina si affida al Rosario! Preghiere? No, gol e salvataggi sulla linea: 0-1 a Modica, Girasole decide una gara soffertissima

In questi momenti, qualcuno, potrebbe anche affidarsi a un Rosario. Pregare affinché la Reggina non prenda gol e porti a casa il secondo successo di fila. Ma se è poi la Reggina stessa affidarsi a un Rosario, beh, allora cambia tutto. Il Rosario in questione è Rosario Girasole, a cui bastano due interventi per regalare agli amaranto una soffertissima vittoria a Modica. 0-1 per la squadra di Marchionni in terra ragusana, al termine di una sfida giocata in modo sporco. Seconda vittoria di fila e punteggio pieno in classifica, ma anche tanta sofferenza. Il Modica, entusiasta dopo la grande cavalcata dello scorso anno, ed entusiasta per un ritorno in Serie D che mancava da una vita, è coraggioso, ordinato e non toglie mai la gamba.

La Reggina, che finora aveva fatto vedere la parte esteticamente più bella di sé, oggi ha dovuto tirare fuori gli artigli, mostrandosi sporca, cattiva, soffrendo e rischiando. Non prima, però, di aver firmato il vantaggio, con Girasole bravo a concludere una mischia su corner a metà primo tempo. E se qualcosa nella prima frazione si era vista, la ripresa è stata avara di emozioni. Tanta intensità, aggressività, ma – nel finale – anche stanchezza e confusione. Centrocampo e attacco amaranto stanchissimi, Marchionni costretto ai cambi. Il Modica invece inserisce l’artiglieria pesante davanti e nel finale sfiora il pari, ma gli amaranto – come detto – si affidano al Rosario (Girasole), che con un intervento fantastico sulla linea di porta salva il risultato e il gol segnato, portando tre punti pesantissimi alla squadra amaranto.