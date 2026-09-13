Modica-Reggina, chi si rivede: allo stadio c’è anche Nino Ballarino

Una presenza inaspettata, questo pomeriggio, sugli spalti dello stadio “Scollo”, in occasione di Modica-Reggina. Ad assistere alla sfida, infatti, c’è anche Nino Ballarino. L’ex patron amaranto questa estate ha ceduto il club a Claudio Lotito, dopo tre anni alla guida dello stesso, con risultati tutt’altro che entusiasmanti. Alla prima trasferta utile in terra siciliana, sua Regione di appartenenza, ha deciso di tornare a rivedere la sua ex squadra.

La presenza di Nino Ballarino sugli spalti non è passata inosservata tra i tifosi presenti a Modica. L’ex presidente della Reggina segue dal vivo la gara della formazione amaranto, in una fase completamente nuova della storia recente del club dopo il passaggio di proprietà. La cessione della società a Claudio Lotito ha infatti aperto un nuovo capitolo per la Reggina, con l’obiettivo di riportare entusiasmo, stabilità e ambizioni dopo stagioni caratterizzate da diverse difficoltà dentro e fuori dal campo.

Per Ballarino si è trattato dunque di un ritorno da spettatore, lontano dal ruolo dirigenziale ricoperto negli ultimi anni. Una giornata dal sapore particolare per l’ex patron amaranto, presente per osservare da vicino il nuovo corso della squadra affidata alla gestione di Lotito e alla nuova società chiamata a rilanciare il progetto Reggina. I 250 tifosi amaranto presenti hanno notato la presenza dell’ex patron e gli hanno rivolto cori tutt’altro che benevoli.