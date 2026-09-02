Reggina-Licata, pronta l’apertura della prevendita: info e prezzi dei biglietti per la prima di campionato

Parte ufficialmente la corsa al Granillo. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre, alle ore 16:30 aprirà la prevendita per l’acquisto dei tagliandi di Reggina-Licata, gara che segnerà l’esordio degli amaranto nel campionato di Serie D – Girone I. La sfida è in programma domenica 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio “Oreste Granillo” e rappresenta il primo appuntamento ufficiale davanti ai tifosi per la nuova stagione. Un debutto accompagnato da un clima di grande entusiasmo dopo il travolgente successo per 7-0 in Coppa Italia contro il Digiesse PraiaTortora e dopo un mercato estivo che ha regalato alla squadra importanti rinforzi. La società amaranto ha infatti chiuso la campagna acquisti con gli ultimi colpi che hanno acceso ulteriormente l’attesa della piazza: gli arrivi di Andrea Magrassi, Rossetti e Baldan hanno completato una rosa costruita con ambizioni importanti per il campionato di Serie D.

I tagliandi saranno acquistabili fino all’orario del calcio d’inizio della gara. Questi i prezzi previsti per i diversi settori:

Curva Sud: 10,00 € + diritto di prevendita di 1,50 € per ciascun biglietto

10,00 € + diritto di prevendita di 1,50 € per ciascun biglietto Tribuna Laterale: 20,00 € + diritto di prevendita di 2,00 € per ciascun biglietto

20,00 € + diritto di prevendita di 2,00 € per ciascun biglietto Tribuna Centrale: 35,00 € + diritto di prevendita di 3,50 € per ciascun biglietto

35,00 € + diritto di prevendita di 3,50 € per ciascun biglietto Tribuna VIP: 70,00 € + diritto di prevendita di 7,00 € per ciascun biglietto

70,00 € + diritto di prevendita di 7,00 € per ciascun biglietto Settore Ospiti: 10,00 € + diritto di prevendita di 1,50 € per ciascun biglietto

Come acquistare i biglietti per Reggina-Licata

L’acquisto dei tagliandi sarà possibile attraverso diversi canali. I tifosi potranno rivolgersi allo Store Ufficiale del club, situato in Corso Garibaldi 505, secondo i seguenti orari:

Mercoledì 2 settembre: dalle 16:30 alle 19:30

dalle 16:30 alle 19:30 Da giovedì 3 settembre a sabato 5 settembre: mattina dalle 10:00 alle 13:00 e pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30

mattina dalle 10:00 alle 13:00 e pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 Domenica 6 settembre: dalle 10:00 alle 13:00

Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti online sul portale Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Tra questi figura anche BCenters, in via Sbarre Centrali 260/b, con apertura continuata fino a sabato 5 settembre dalle ore 9:00 alle ore 19:30 e domenica 6 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:30.

Ingresso gratuito per bambini e persone con disabilità

La società comunica inoltre che i bambini fino a sette anni non compiuti potranno accedere gratuitamente allo stadio, purché accompagnati da un adulto munito di valido titolo di ingresso. Previsto anche l’ingresso gratuito per le persone con disabilità con invalidità al 100%, secondo le modalità indicate dal club sul sito ufficiale, per i casi previsti dall’articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992. Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo accrediti@reggina1914.it. La sfida contro il Licata sarà dunque il primo vero abbraccio tra la nuova Reggina e il suo pubblico. Dopo una partenza travolgente in Coppa Italia e un mercato che ha alimentato aspettative e entusiasmo, il Granillo si prepara a vivere il primo appuntamento della stagione.