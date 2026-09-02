Reggina, si chiude anche la seconda fase della campagna abbonamenti: le tessere sottoscritte. E il club annuncia una novità

Sono 3.264 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi della Reggina in vista del campionato di Serie D girone I 2026/2027. Un dato che conferma la risposta della piazza amaranto nei confronti del nuovo corso, con il club che ha già superato il numero di tessere registrato nella precedente stagione, quando gli abbonati erano meno di tremila. Le tessere valide per assistere alle diciassette gare casalinghe della Reggina sono disponibili per il ritiro a partire da oggi, mercoledì 2 settembre, presso lo Store Ufficiale amaranto, situato in Corso Garibaldi 505. La società ha inoltre annunciato l’apertura di una terza fase della campagna abbonamenti, resa possibile proprio dalla risposta dei sostenitori. “La fiducia, l’entusiasmo ed il coinvolgimento registrati fin dall’inizio di questo nuovo corso, hanno spinto il club a prendere la decisione di aprire ad una terza fase, che inizierà a partire dal pomeriggio di lunedì 7 settembre (ore 16:30)”, comunica la Reggina nella nota ufficiale.

Prezzi abbonamenti Reggina 2026/2027: tutte le tariffe della terza fase

La società ha reso note le tariffe previste per la nuova fase di sottoscrizione. Ai prezzi indicati si aggiunge il diritto di prevendita di 2,50 euro per ciascun abbonamento.

Intero : Curva Sud 95 euro, Laterale 236 euro, Centrale 377 euro, VIP 565 euro.

: Curva Sud 95 euro, Laterale 236 euro, Centrale 377 euro, VIP 565 euro. Over 65 : Curva Sud 71 euro, Laterale 189 euro, Centrale 283 euro, VIP 471 euro.

: Curva Sud 71 euro, Laterale 189 euro, Centrale 283 euro, VIP 471 euro. Donne : Curva Sud 71 euro, Laterale 142 euro, Centrale 189 euro, VIP 377 euro.

: Curva Sud 71 euro, Laterale 142 euro, Centrale 189 euro, VIP 377 euro. Under 14 : 50 euro in tutti i settori (Curva Sud, Laterale, Centrale e VIP).

: 50 euro in tutti i settori (Curva Sud, Laterale, Centrale e VIP). Persone con disabilità con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% : Laterale 142 euro, Centrale 189 euro.

: Laterale 142 euro, Centrale 189 euro. Accompagnatore di persone con disabilità con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%: Laterale 142 euro, Centrale 189 euro.

I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente se accompagnati da un adulto munito di valido titolo, secondo le modalità che saranno pubblicate dalla società. L’eventuale assegnazione di un posto autonomo dovrà essere espressamente verificata. Per le persone con disabilità con invalidità al 100% è previsto l’ingresso gratuito in occasione delle singole partite interne, secondo le modalità indicate sul sito ufficiale del club. La misura riguarda i casi di invalidità al 100% con riferimento all’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo accrediti@reggina1914.it.

Dove sottoscrivere l’abbonamento della Reggina

La campagna abbonamenti può essere completata attraverso diversi canali. I tifosi amaranto possono rivolgersi direttamente allo Store Ufficiale della Reggina, con sede in Corso Garibaldi 505, oppure acquistare la tessera online attraverso il portale Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket abilitati. Tra questi viene indicato anche BCenters, situato in via Sbarre Centrali 260/b, con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:30.

Lo Store ufficiale Reggina 1914 seguirà i seguenti orari per il ritiro degli abbonamenti:

Lunedì 7 settembre : mattina chiuso, apertura pomeridiana dalle 16:30 alle 19:30.

: mattina chiuso, apertura pomeridiana dalle 16:30 alle 19:30. Da martedì 8 settembre a sabato 12 settembre: apertura mattutina dalle 10:00 alle 13:00 e pomeridiana dalle 16:30 alle 19:30.

La corsa all’abbonamento continua dunque a testimoniare il legame tra la Reggina e la sua tifoseria, con il club pronto ad affrontare la nuova stagione di Serie D davanti a un pubblico sempre più numeroso e coinvolto.