Reggina-Licata, numeri pazzeschi per l’esordio: i primi dati sugli spettatori, è febbre amaranto!

La Reggina inizierà il suo campionato di Serie D, il quarto consecutivo, con il supporto del Granillo. Cambiata diametralmente l’atmosfera della piazza, al netto di qualche vedova di Ballarino che ancora si aggira, lugubre e triste, farfugliando le stesse cose senza senso, modello “matto del paese”, che ha farfugliato negli ultimi 3 anni. La Reggio sportiva normodotata, invece, ha compreso e risposto presente. E non era scontato con il caldo pomeridiano, con le ultime domeniche spendibili al mare, con il quarto anno consecutivo in Serie D.

La proprietà Lotito ha portato una ventata d’aria nuova, che soffia sulla flebile fiammella che hanno cercato di spegnere in questi anni, in tutti i modi, ma che non le dà il colpo di grazia anzi, la alimenta donandole vita nuova. Un mercato straordinario, una corazzata in campo che si presenta con 7 gol in Coppa Italia di categoria. Oggi l’esordio, Reggina-Licata, al Granillo davanti a 5000 tifosi che fin qui hanno, a diverse ore dal match, hanno deciso di dare fiducia a mister Marchionni e ai suoi ragazzi. La conferma è arrivata dai social amaranto.

Gli abbonati annunciati sono 3.200 (numeri che cresceranno con una nuova fase di abbonamenti prevista), quindi quasi 2000 i paganti per la prima contro il Licata. Chissà che i numeri continuino a salire fino al fischio d’inizio previsto per le ore 15:00.