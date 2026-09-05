Reggina, l’attesa è finita: dai 3 anni di disastri ad ambizioni e progetti, inizia il cammino che aprirà (finalmente) una nuova era

Attesa, curiosità, entusiasmo, adrenalina. Insomma, tutto ciò che accompagna le prime volte. E quella della Reggina è una prima volta storica. La prima in campionato dell’era Lotito, la prima dopo un mercato entusiasmante, la prima dopo un 7-0 in Coppa. Domani, al Granillo, arriva il Licata per l’esordio nel torneo di Serie D, il quarto consecutivo (per la prima volta). Non è una bellissima notizia, ma è il frutto dei tre anni disastrosi dell’era Ballarino. Che però questa estate è andato via. E’ subentrato Lotito, letteralmente “tirato per la giacchetta” dal neo Sindaco Cannizzaro. Lotito ha accettato, ha iniziato, ci ha messo la testa, è già arrivato due volte a Reggio Calabria e non si è nascosto dietro gli annunci roboanti, anzi…

Annunci tradotti in obiettivi, ambizioni, progetti, visione. Che arrivano direttamente da uno dei manager calcistici più competenti e vincenti in Italia. Con la Lazio, in oltre 20 anni, risanamento di un debito monstre, tanti trofei vinti e molti campioni passati dall’Olimpico. Oggi la piazza biancoceleste lo contesta, ma lui in gran silenzio ha piazzato i colpi Sutalo, Frattesi (già decisivo nelle prime due), Gudmundsson e Pinamonti. E, all’orizzonte, sogna Icardi e Brozovic. Dalla Lazio alla Reggina, la mentalità è la stessa. Mercato gestito con logica e con grandi nomi. L’imprenditore romano si è affidato all’esperto e ottimo Giancarlo Romairone, che ha praticamente costruito una corazzata.

La nuova Reggina debutta al Granillo: l’inizio di un’era diversa

Domani contro il Licata non sarà soltanto la prima giornata di un nuovo campionato di Serie D. Sarà il primo capitolo di una storia completamente diversa rispetto agli ultimi anni. La Reggina torna davanti al proprio pubblico con una consapevolezza nuova, figlia di un’estate che ha cambiato radicalmente il volto della società. Per la prima volta dopo molto tempo, infatti, intorno al club non ci sono soltanto speranze e promesse, ma una struttura, una programmazione e una proprietà che ha dimostrato nel calcio italiano di saper costruire progetti vincenti. Il debutto al Granillo arriva dopo un’estate di entusiasmo crescente, culminata con il roboante 7-0 in Coppa Italia, un risultato che ha acceso ulteriormente la passione della piazza e ha dato i primi segnali di una squadra costruita per dominare il campionato.

Il confronto con il passato è inevitabile. La nuova Reggina nasce dalle macerie di un triennio complicato, caratterizzato da risultati deludenti, difficoltà organizzative e un rapporto sempre più distante tra società e tifoseria. Sono stati tre anni che hanno lasciato ferite profonde nella città: un lungo percorso in cui la squadra amaranto ha vissuto momenti difficili, tra mercati complicati, costruzioni della rosa spesso tardive e stagioni lontane dalle aspettative di una piazza abituata ad altri palcoscenici.

Dalle ambizioni di ritorno nel calcio professionistico si è passati invece a tre campionati consecutivi in Serie D, una situazione che ha rappresentato una vera umiliazione sportiva per una società con la storia e il seguito della Reggina. Oggi, però, lo scenario è cambiato. Il passaggio di consegne ha portato una nuova filosofia: meno parole, più fatti. Meno annunci senza conseguenze, più investimenti, competenze e progettualità.

Alla guida non c’è uno qualunque: Lotito porta esperienza e mentalità vincente

Il punto centrale della nuova era è rappresentato dalla figura di Claudio Lotito. Non un imprenditore alla prima esperienza nel calcio, non un presidente improvvisato, ma uno dei dirigenti più longevi e discussi del panorama italiano. Alla guida della Lazio per oltre vent’anni ha affrontato una situazione economica estremamente complessa, risanando i conti della società e riportandola stabilmente ai vertici del calcio italiano. Sotto la sua gestione sono arrivati trofei, partecipazioni europee e giocatori di primo livello. Una storia che, al di là delle critiche ricevute negli ultimi tempi dalla tifoseria biancoceleste, racconta di un uomo che conosce profondamente il mondo del calcio e le dinamiche necessarie per costruire un progetto. Ed è proprio questa esperienza che oggi viene messa al servizio della Reggina. Lotito non è arrivato a Reggio Calabria per una semplice operazione d’immagine: ha accettato una sfida, si è esposto, è stato presente e ha iniziato a costruire una società con obiettivi chiari.

Il primo grande segnale della nuova gestione è arrivato dal mercato della Reggina. Una campagna acquisti completamente diversa rispetto alle precedenti, costruita con una logica precisa e con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’allenatore una rosa competitiva in ogni reparto. Giancarlo Romairone, dirigente esperto e conoscitore del calcio professionistico, ha lavorato alla costruzione di una squadra profonda, con giocatori abituati a categorie superiori e profili scelti per caratteristiche tecniche, esperienza e mentalità.

La Reggina ha puntato su elementi che non arrivano soltanto per completare l’organico, ma per alzare il livello della squadra. Una differenza enorme rispetto al passato recente, quando il mercato sembrava spesso una corsa contro il tempo alla ricerca di soluzioni di emergenza. Oggi il club amaranto può contare su una rosa completa, con alternative importanti in ogni zona del campo e con una qualità complessiva superiore rispetto allo standard della categoria.

Una squadra costruita per vincere: l’obiettivo è tornare protagonisti

La nuova Reggina non nasconde le proprie ambizioni. Il progetto è nato con un obiettivo evidente: riportare rapidamente il club verso categorie più consone alla sua storia. La Serie D rappresenta soltanto il punto di partenza di un percorso che punta al ritorno nel calcio professionistico. Per farlo servono programmazione, equilibrio e continuità, elementi che la società vuole costruire attraverso una struttura più solida. Il salto di mentalità è evidente. La Reggina non si presenta più al via del campionato con l’obiettivo di limitare i danni o di inseguire risultati improvvisati. Si presenta con la responsabilità di chi sa di rappresentare una città intera e una tifoseria che ha già dimostrato una volta dopo l’altra il proprio amore.

Domani contro il Licata inizierà ufficialmente il nuovo cammino. Il Granillo sarà il teatro della prima partita di una stagione che porta con sé aspettative completamente diverse. Dopo anni difficili, Reggio Calabria torna ad avere una prospettiva, una visione e soprattutto una guida che nel calcio italiano ha già dimostrato il proprio valore. La strada sarà lunga, ma una cosa è già cambiata: la Reggina ha ritrovato ambizione. E questa, per una piazza che ha vissuto tre anni di sofferenza, è forse la vittoria più importante della nuova era.