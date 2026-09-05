Calciomercato Lazio, Lotito punta uno svincolato: all’Inter era fra i migliori centrocampisti della Serie A

Il calciomercato per le squadre di Serie A ha chiuso i battenti lo scorso 1 settembre, ma il mercato degli svincolati è ancora aperto. E la Lazio lo sonda con attenzione. Il club biancoceleste si è mosso alla grande nonostante i paletti di un “mercato a saldo zero” impossibili da oltrepassare. I biancocelesti hanno raggiunto l’accordo per Diogo Leite in difesa, ma potrebbe non essere l’unico acquisto. Nel mirino del DS Fabiani ci sarebbe anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è ben noto al calcio italiano: con la maglia dell’Inter ha dimostrato qualità e quantità in regia, diventando un punto fermo dei nerazzurri per diverse stagioni e risultando fra i migliori dell’intera Serie A nel ruolo.

Brozovic è attualmente svincolato dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Nassr. Visto l’infortunio di Rovella e la necessità di rinfoltire la mediana, la Lazio ha messo nel mirino il croato che è stato valutato anche dalla Fiorentina. Nonostante le contestazioni della piazza e la grande attenzione riservata al mercato stellare della Reggina, Lotito sta continuando a tenere in grande considerazione anche la sua Lazio, partita alla grande in campionato.