Perché, alla fine (e nonostante le contestazioni a Lotito), quello della Lazio è un ottimo mercato

Sutalo, Frattesi, Pinamonti e Gudmundsson. Sono questi i nomi che hanno caratterizzato il mercato della Lazio, una sessione che ha fatto discutere la piazza biancoceleste ma che, alla luce dei movimenti conclusi, può essere considerata positiva e soprattutto coerente con le esigenze della squadra. Nonostante le contestazioni nei confronti del presidente Claudio Lotito e il clima di tensione che ha accompagnato diverse fasi della campagna acquisti, il club capitolino è riuscito a completare numerosi innesti, migliorando la rosa a disposizione di Gattuso.

La Lazio, inoltre, continua a lavorare sul sogno Mauro Icardi, attaccante attualmente svincolato. A sottolineare il valore del mercato biancoceleste è stata anche Calcio Totale, pagina social seguita da oltre 300 mila follower su Facebook e più di 60 mila su Instagram, che ha analizzato entrate, uscite e investimenti della società.

La cessione di Gila e la strategia della Lazio sul mercato

Il punto di partenza dell’analisi è la cessione di Mario Gila al Milan, operazione che ha garantito alla Lazio un’importante entrata economica. Secondo la riflessione di Calcio Totale, il club ha incassato complessivamente 36 milioni di euro considerando anche altre cessioni, reinvestendo solo una parte delle somme ottenute.

“Riflettevamo su questo aspetto. Alla fine, la Lazio, con la cessione di Gila al Milan per 30 milioni di euro e con altri 6 milioni incassati dalle cessioni di Provedel all’Inter e Artistico al Padova, ha raccolto complessivamente 36 milioni. Di questi, 15 li ha dovuti versare al Real Madrid, che deteneva il 50% sulla futura rivendita del difensore spagnolo”. La partenza di Gila è stata compensata con l’arrivo di Josip Sutalo, difensore croato proveniente dall’Ajax, considerato un elemento di grande affidabilità internazionale. “Gila è stato rimpiazzato con Sutalo, arrivato dall’Ajax in prestito per 3 milioni di euro. Un difensore di tutto rispetto della Nazionale croata. A lui si è aggiunto Doekhi, preso a parametro zero dall’Union Berlino. Sempre tra gli svincolati è arrivato anche Pedraza, terzino sinistro ex Villarreal”.

Frattesi, Pinamonti e Gudmundsson: la Lazio cambia volto in avanti

Il mercato biancoceleste ha puntato soprattutto sulla qualità offensiva. L’arrivo di Davide Frattesi, secondo l’analisi proposta, rappresenta uno dei colpi più importanti della sessione: il centrocampista è arrivato in prestito con diritto di riscatto e ha già iniziato a mostrare il proprio valore. “Con soli 5 milioni, più 10 per il diritto di riscatto, ha preso in prestito Frattesi, che sta già dimostrando quanto possa essere importante. Ha acquistato Pinamonti per 3 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersene altri 9 di bonus. E oggi ha chiuso anche per Gudmundsson: 1 milione per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 10″. L’arrivo di Albert Gudmundsson dalla Fiorentina completa un reparto offensivo che può contare anche su Andrea Pinamonti, garantendo maggiore varietà nelle soluzioni a disposizione dell’allenatore.

Il dato centrale evidenziato da Calcio Totale riguarda il rapporto tra entrate e investimenti. Secondo questa lettura, la Lazio avrebbe utilizzato meno della metà dei ricavi della cessione di Gila per aggiungere alla rosa diversi profili di livello. “In sostanza, con poco meno della metà del ricavato dalla cessione di Gila, la Lazio ha preso due difensori centrali, un terzino sinistro, un centrocampista, un trequartista e un centravanti. E sono avanzati pure 3 milioni… per ora, ovviamente. La squadra è stata senz’altro migliorata, portando qualità, alternative e gol al servizio di Gattuso”.

La riflessione non ignora le difficoltà che hanno accompagnato la Lazio durante l’estate: dai problemi finanziari al rapporto complicato con una parte della tifoseria, fino al clima di contestazione nei confronti della società. “Nonostante i problemi finanziari. Nonostante quelli ambientali. Nonostante uno Stadio Olimpico vuoto. Nonostante i malumori e le pressioni. Lotito e Fabiani sono riusciti a costruire una Lazio quantomeno competitiva. Risulteranno anche antipatici alla piazza, ma bisogna ammettere che in questo mercato hanno senz’altro agito d’astuzia..”. Il mercato della Lazio resta dunque al centro del dibattito, ma i numeri raccontano una squadra che ha aggiunto esperienza, qualità e alternative in diversi reparti. Ora la parola passa al campo, con l’obiettivo di trasformare gli investimenti estivi in risultati.