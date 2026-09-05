Reggina-Licata, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

Reggina-Licata, la gara che segna l’esordio degli amaranto nel nuovo campionato di Serie D, si avvicina. La squadra di mister Massimo Marchionni debutta davanti al proprio pubblico allo stadio Oreste Granillo e i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti potranno seguire la partita attraverso il nuovo progetto digitale della società: Reggina Channel. Il match è in programma domenica 6 settembre alle ore 15:00 e rappresenta la prima uscita ufficiale in campionato della nuova Reggina targata Lotito, dopo una fase estiva caratterizzata da grande entusiasmo, importanti investimenti sul mercato e dal successo per 7-0 in Coppa Italia contro la Digiesse PraiaTortora.

Per seguire Reggina-Licata in diretta streaming sarà necessario collegarsi a Reggina Channel, il nuovo canale ufficiale lanciato dal club amaranto per accompagnare i tifosi durante tutta la stagione. La società ha infatti deciso di creare una vera e propria piattaforma dedicata ai propri sostenitori, che non sarà soltanto uno strumento per assistere alle partite ma anche uno spazio dove trovare contenuti esclusivi (anche le partite del settore giovanile), approfondimenti e tutto ciò che riguarda il mondo amaranto. Le gare interne della Reggina, quindi, saranno visibili esclusivamente attraverso Reggina Channel. La sfida di domani contro il Licata, prima partita ufficiale al Granillo del campionato di Serie D, sarà trasmessa proprio sulla nuova piattaforma della società.

Reggina-Licata, la diretta live testuale su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti

Per chi non potrà assistere alla partita in streaming o vorrà seguire ogni momento della giornata amaranto, ci sarà anche la diretta live testuale su StrettoWeb. Il racconto della sfida inizierà già dal prepartita, con tutte le informazioni sulla gara, l’atmosfera dello stadio e le ultime novità dalle due squadre. Poco prima del fischio d’inizio saranno pubblicate le formazioni ufficiali, quindi spazio alla cronaca minuto per minuto del match, con aggiornamenti in tempo reale su azioni, occasioni, gol ed episodi principali. Al termine della partita, su StrettoWeb, spazio anche alle pagelle della Reggina, alle dichiarazioni del post partita e a tutti gli approfondimenti dedicati al debutto degli amaranto nel campionato di Serie D.

Come abbonarsi a Reggina Channel: le formule disponibili

Per accedere ai contenuti della nuova piattaforma sarà necessario collegarsi a Reggina Channel tramite la pagina dedicata di StreamWay Plus e scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze. Sono previste due modalità di acquisto: il pacchetto stagionale oppure il pay-per-view della singola partita.

Il pacchetto stagionale garantisce l’accesso a tutte le partite della stagione 2026/27 della Reggina per le quali il club dispone dei diritti di trasmissione, oltre a tutti gli altri contenuti esclusivi della piattaforma. Il costo è di 129,90 euro, con un pagamento unico e senza rinnovo automatico. Per chi invece preferisce acquistare soltanto singoli eventi sarà disponibile la modalità pay-per-view. La prima partita acquistabile sarà Reggina-Licata, in programma domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00, con un costo di 9,90 euro. La stessa formula sarà disponibile anche per gli eventuali eventi successivi.