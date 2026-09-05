Reggina-Licata, i convocati di Marchionni: tutti dentro tranne uno

Sono 26 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Reggina-Licata, valida per la prima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 6 settembre allo stadio Oreste Granillo, con calcio d’inizio alle ore 15:00. Il tecnico ha deciso di portare con sé l’intero blocco (ad eccezione di Baldan, che non può scendere ancora in campo perché utilizzato dalla Scafatese in Coppa, si dovrà aspettare metà mese), anche se c’è chi andrà in tribuna, soprattutto chi ancora con problemi fisici o non al meglio. Oggi in conferenza l’allenatore ha spiegato che i vari Porcino e Franchini sono da valutare, così come Jallow. Dentro gli altri nuovi, quindi anche Rossetti e Magrassi.

Di seguito, l’elenco completo.