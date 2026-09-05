Reggina-Licata, Marchionni alla vigilia: “contento del mercato”. Ci sarà qualche indisponibile. E su caldo e modulo…

“C’è da essere soddisfatti, perché la società ha fatto enormi sforzi, prendendo giocatori congeniali e importanti. Chi è arrivato fa al caso della Reggina, c’è chi ha giocato anche in categorie diverse”. Così Marco Marchionni nella prima conferenza pre-partita alla vigilia dell’esordio in campionato, domani al Granillo contro il Licata. Il tecnico si è detto contento del mercato e anche del lavoro della squadra in settimana. “A prescindere da chi è arrivato prima o dopo, mi baso su quello che vedo in settimana. Domenica scorsa i ragazzi hanno fatto molto bene, hanno dimostrato che mentalmente ci sono. Inizia il campionato adesso, troveremo delle difficoltà, ma quanto ho visto in settimana mi lascia sereno. Ho visto una squadra consapevole di doversi giocare tutte le partite al meglio”.

Sui singoli, e sui nuovi arrivi, si è sbilanciato. “Jallow deve ancora proseguire nel suo programma, non è al 100%. E’ convocabile ma dobbiamo capire se rischiarlo o meno. Ci sarà Porcino fuori, Franchini ha avuto un piccolo problema. Toscano? Ha solo espresso le sue qualità, è subentrato e ha fatto ciò che ho visto in settimana”. Rispetto alle ultime scelte di mercato: “sono contento di Magrassi, che sia venuto, a me piace tanto e poi per lui parla la carriera. Con le sue qualità la Reggina può fare la differenza. Attacca lo spazio, il primo palo, è possente. Rossetti lo conosco bene, dà quantità, qualità, è un ragazzo eccezionale, che fa gruppo. Sono sereno dei due acquisti. Sul terzo acquisto, Baldan, parlano i suoi ultimi anni. Con questi arrivi la società ha fatto capire tanto”.

Parlando ancora della squadra, Marchionni ha aggiunto: “in questi tre anni ci sono state delle difficoltà e per questo è importante l’alchimia, il gruppo, fare squadra. Io vedo che c’è entusiasmo e l’entusiasmo si crea ancor di più con le vittorie. La Reggina ha giocatori sì tecnici, ma anche importanti sotto l’aspetto del temperamento. A me fa piacere vedere gente come Rotulo o Alma, fisicamente non imponenti, che hanno la cattiveria per vincere la partita”.

Difesa a 3 o a 4? Per ora Marchionni ha le idee chiare: cambiare il meno possibile, ribadire concetti su cui si è già lavorato e attendere la piena disponibilità dei nuovi. “Bisogna lavorare nei concetti. Al momento, non avendo proprio tutti a disposizione, cambiare tanto per cambiare e dimostrare che possiamo giocare in vari modi è deleterio. Io devo soltanto vedere la sicurezza dei ragazzi, allora lì posso pensare di fare azzardi. Avendo a disposizione gente forte, posso giocare in vari modi. Mancherà anche Baldan per varie situazioni, in queste due settimane”.

Infine, sul caldo di domani e sull’orario (si giocherà alle 15). “Abbiamo provato a cambiare l’orario, non è stato possibile, per il caldo, ma il caldo ci sarà per entrambe. Noi faremo la nostra solita partita, non basandoci sul caldo ma su quello che abbiamo visto. Poi a volte ci sarà una pressione più alta, a volte più bassa”.