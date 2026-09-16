Reggina-Avola 4-0, le pagelle di StrettoWeb: Toscano motorino, ma ora non pagherà il bollo. Laaribi migliore in campo

La Reggina vince ancora: tre su tre. Al Granillo non c’è storia, dopo PraiaTortora e Licata cade anche l’Avola. 4-0 amaranto, nel tabellino entrano per la prima volta in stagione anche Magrassi, Domenico Girasole e Jallow. L’aveva sbloccata Rotulo, al suo terzo gol in stagione. Di seguito le pagelle di StrettoWeb.

Lagonigro 6 – Solo una parata, di quelle belle, plastiche, nella ripresa, per il resto è inoperoso.

Baldan 6.5 – Tesserato e subito dentro, si dimostra solido e arcigno.

Lancini 7 – Solita prestazione solida e sicura, non commette alcuna sbavatura. Deve rifiatare anche lui, esce all’ora di gioco.

Girasole R. 7 – Anche per lui prestazione impeccabile, come le precedenti. Attento e preciso, riposa per qualche scampolo di gara.

Specker 6.5 – Prima da titolare, che gioca con personalità. E’ attento nella sua fascia di competenza e non ha paura quando c’è da spingere. Entra nell’azione del 2-0 servendo a Laaribi il pallone che quest’ultimo confeziona per Magrassi.

Laaribi 7.5 – Siamo sinceri: in queste prime gare, quando era entrato al posto di Acquadro, avevamo notato delle differenze, un palleggio più lento, qualche errore di troppo. Questa sera, però, ci smentisce. Grande prestazione, esaltata anche dalla fascia di capitano al braccio. Corsa, sostanza, tecnica ed entra nei primi due gol: prima avvia il contropiede dell’1-0, poi la mette facile facile sulla testa di Magrassi.

Rossetti 6.5 – Poca apparenza, molta sostanza, ma è quella che serviva, soprattutto nei primi 40 minuti, dove l’Avola ha mostrato coraggio e creato anche qualche pericolo. Segna anche, ma glielo annullano per fuorigioco.

Rotulo 7 – Terza partita al Granillo, terza rete di fila, ma questa è ancora più bella di quella contro il Praia: da posizione non semplice, servito in corsa e velocità, piazza uno scavetto che sblocca il match e dà il là al poker amaranto.

Toscano 7 – Oggi il Governo ha annunciato l’abolizione del bollo per auto e moto. Buone notizie per la Reggina, che avendo acquistato un motorino non dovrà pagare il bollo…

Alma 6.5 – Probabilmente non abbiamo ancora visto il miglior Alma, ma il numero 21 fa comunque la sua onesta partita, esaltandosi soprattutto quando – nella ripresa – gli spazi si aprono. Mezzo voto in meno per il rigore sbagliato, anche se poi serve l’assist a Jallow per il 4-0.

Magrassi 7 – Va detto: all’inizio fatica a trovare le misure, ma era prevedibile. Non ha fatto la preparazione coi compagni e ha un fisico molto strutturato. Ma quando serve, nel momento giusto, trova la zampata di testa e non sbaglia. Prima da titolare e subito gol, episodio che difatti lo sblocca.

All. Marchionni 7 – Ne cambia diversi, un po’ per necessità e un po’ perché – davvero – può contare su una rosa ampia e di alto livello. Qualche difficoltà nella prima fase, per un Avola che si difende e riparte, ma dopo l’1-0 è accademia.

dal 58′ Girasole D. 7 – Pensiamo sia da Guinness World Record: entra, si piazza in area e fa 3-0 di testa. Non sappiamo se siano passati neanche 20 secondi…

dal 67′ De Mori 6 – Fa il suo con attenzione, ma il risultato è già acquisito.

dal 70′ Jallow 6.5 – Entra e la mette subito dentro col piattone.

dal 75′ Baggi 6.5 – Entra e si guadagna subito il rigore. Fatto riposare per rifiatare.

dall’85’ Macrì s.v.