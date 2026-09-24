Reggina-Igea Virtus, aggiornamento sulla prevendita: la tribuna laterale del Granillo è già sold out!

L’attesa cresce per la sfida tra Reggina e Nuova Igea Virtus, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Granillo, e il pubblico amaranto ha già risposto presente. A più di tre giorni dal fischio d’inizio, infatti, la società ha comunicato il primo importante dato della prevendita: la tribuna laterale è già sold out. Un segnale che conferma l’entusiasmo intorno alla squadra e la grande partecipazione dei tifosi, pronti a vivere un’altra giornata da categoria superiore. “Mancano ancora più di tre giorni alla gara tra Reggina e Nuova Igea Virtus, ma il popolo amaranto è già pronto ad un altro spettacolo da categoria superiore: la tribuna laterale è sold out! Avanti Reggio”, ha comunicato il club attraverso i propri canali ufficiali.

La gara del Granillo si presenta come uno degli appuntamenti più importanti di questo avvio di stagione, con la sfida tra la prima e la seconda forza del campionato. In campo si affronteranno infatti due squadre protagoniste, con i due migliori attacchi e la miglior difesa – quella amaranto – del torneo. Una partita che arriva in uno stadio abituato a palcoscenici superiori e che nelle prime due gare interne della stagione ha già fatto registrare oltre 5 mila presenze. Con la tribuna laterale ormai esaurita, il dato è destinato inevitabilmente a crescere e il pubblico presente domenica dovrebbe superare il numero già raggiunto nelle precedenti sfide casalinghe.

L’obiettivo della società amaranto è ora quello di raggiungere il tutto esaurito della capienza disponibile attualmente, fissata a circa 7.500 spettatori. Un traguardo che, considerando il ritmo della prevendita, appare alla portata in vista del big match contro l’Igea Virtus. Nel caso di sold out totale, la Reggina potrebbe valutare la richiesta di un incremento dei posti disponibili nei due settori dello stadio aperti, attraverso un ampliamento della capienza della tribuna coperta e della Curva Sud.