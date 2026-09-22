Reggina-Igea Virtus, previsti grandi numeri al Granillo: si punta al record degli ultimi anni. Le ultime sull’ampliamento di capienza dello stadio

Cresce l’attesa per il big match del girone I di Serie D tra Reggina e Igea Virtus, in programma domenica pomeriggio alle ore 15 allo stadio Granillo. La sfida mette di fronte le prime due forze del campionato dopo quattro giornate, con gli amaranto al comando a punteggio pieno e i siciliani immediatamente alle spalle. La Reggina arriva all’appuntamento con numeri impressionanti: 13 gol realizzati e zero subiti, unica squadra dalla Serie A alla Serie D ad aver mantenuto la porta inviolata in questa fase iniziale di stagione. L’Igea Virtus, invece, ha lo stesso bottino offensivo, con 13 reti segnate, ma ha incassato 8 gol, conquistando fin qui 10 punti, appena due in meno rispetto agli amaranto.

Numeri e spettacolo attesi in campo si riflettono anche sull’entusiasmo dei tifosi. Dopo le oltre 5 mila presenze registrate nelle prime due gare interne della stagione, compreso il turno infrasettimanale di mercoledì, la prevendita per la sfida contro l’Igea Virtus è partita con grande slancio. La quota dei 5.000 spettatori può considerarsi già superata e l’obiettivo è puntare a numeri ancora più importanti. Per domenica, infatti, il Granillo potrebbe registrare la miglior affluenza stagionale e avvicinare, se non superare, il record degli ultimi anni. L’ultimo dato significativo risale alla sfida dello scorso campionato contro il Messina, quando sugli spalti si registrarono circa 7.300 spettatori. La gara contro l’Igea Virtus potrebbe quindi diventare l’appuntamento con il pubblico più numeroso degli ultimi tre anni.

Nessuna apertura prevista per Gradinata o Curva Nord

L’entusiasmo dei tifosi ha aperto anche il dibattito sulla possibilità di ampliare la capienza dello stadio. In molti si chiedono se, davanti a un colpo d’occhio importante, possa essere valutata l’apertura di nuovi settori come Gradinata o Curva Nord. Secondo quanto verificato da StrettoWeb, al momento non è prevista alcuna apertura di questi settori. Una possibilità che potrebbe essere presa in considerazione soltanto in presenza di numeri eccezionali, nell’ordine di una vera e propria affluenza da Serie A, con 13-14 mila spettatori. Una prospettiva che appare difficilmente raggiungibile già per la partita di domenica, ma che rappresenta comunque un auspicio per il futuro, considerando il crescente entusiasmo attorno alla squadra.

Una soluzione più concreta potrebbe riguardare invece l’ampliamento della capienza dei settori attualmente disponibili. Qualora venisse superata quota 7.500 spettatori, potrebbe essere richiesta una revisione della capienza di Curva Sud e Tribuna coperta, oggi omologate con posti ridotti. In caso di una richiesta significativa, i due settori potrebbero arrivare complessivamente fino a una disponibilità di circa 12 mila posti. Una strada ritenuta più semplice rispetto alla riapertura di nuovi settori, chiusi ormai da oltre tre anni, dal maggio 2023. Per la riapertura di Gradinata o Curva Nord sarebbe infatti necessario il parere della Commissione di Vigilanza, un passaggio che difficilmente potrebbe essere completato a pochi giorni dall’evento. Più agevole, invece, procedere con un incremento della capienza dei settori già attivi.

La sfida di domenica rappresenta dunque un appuntamento importante non soltanto per la classifica, ma anche per il rapporto tra la Reggina e la sua tifoseria. Gli amaranto cercano la quinta vittoria consecutiva in campionato, mentre il pubblico si prepara a spingere la squadra in una gara che potrebbe segnare un nuovo passo nella crescita dell’entusiasmo attorno al club. Il record stagionale è ormai vicino, quello degli ultimi anni è nel mirino. E il Granillo si prepara a vivere una nuova giornata da protagonista.