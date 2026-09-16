Ponte sullo Stretto, l’aggiornamento di RFI sulle opere ferroviarie e un dettaglio che non passa inosservato: vantaggi e avanzamento lavori, cosa significa in ottica Alta Velocità

Il Ponte sullo Stretto di Messina non è da considerare come un’opera isolata, ma come il cuore di un sistema infrastrutturale più ampio che comprende anche le opere necessarie a garantire la piena funzionalità dei collegamenti stradali e ferroviari. Un’impostazione che emerge anche dalle pubblicazioni presenti sul sito ufficiale di RFI, dove sono comparsi i dettagli relativi alle opere ferroviarie di connessione al Ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta di interventi che non riguardano direttamente l’impalcato del collegamento stabile, ma tutte quelle opere complementari indispensabili affinché il Ponte possa inserirsi concretamente nella rete dei trasporti del Sud Italia. L’obiettivo è creare una vera continuità ferroviaria tra Calabria e Sicilia, collegando il nuovo attraversamento alle linee storiche esistenti e inserendolo all’interno di un sistema più ampio legato anche allo sviluppo della futura Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria e dei collegamenti ferroviari siciliani.

L’intervento riguarda le opere necessarie a garantire il collegamento ferroviario tra l’infrastruttura del Ponte sullo Stretto di Messina, di competenza della società Stretto di Messina S.p.A., e le linee ferroviarie storiche presenti su entrambe le sponde, in Calabria e Sicilia. Il progetto prevede quindi una serie di interventi distinti ma strettamente collegati tra loro, con l’obiettivo di consentire ai treni di attraversare lo Stretto e proseguire senza interruzioni verso le reti ferroviarie regionali e nazionali.

Sponda calabra: nuovi rami verso Villa San Giovanni e Reggio Calabria

Sul versante calabrese il progetto prevede il collegamento con l’attuale linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria attraverso la costruzione di nuovi rami ferroviari diretti verso le stazioni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Per consentire l’inserimento dei nuovi collegamenti all’interno del territorio sarà inoltre realizzata una variante alla linea ferroviaria storica, necessaria per garantire il corretto innesto dei nuovi tracciati e migliorare la funzionalità complessiva del sistema ferroviario nella zona dello Stretto.

Sponda siciliana: collegamenti verso Messina e Catania

Sulla sponda siciliana il progetto prevede invece il collegamento con l’attuale linea ferroviaria Messina-Catania, attraverso due differenti rami di connessione. Il primo riguarda il collegamento in direzione Messina, che sarà realizzato attraverso un bivio a raso in corrispondenza della fermata di Gazzi. Il secondo riguarda invece il collegamento verso Catania, reso possibile dalla realizzazione di una curva sul nuovo assetto dello Scalo di Contesse. Oltre agli allacciamenti con la rete ferroviaria esistente, il progetto comprende anche la demolizione di una prima parte del fascio di binari lato mare della stazione di Messina Centrale. È inoltre previsto un ulteriore intervento denominato “Realizzazione della nuova stazione di Messina Gazzi”, che sarà oggetto di una futura progettazione.

Un sistema integrato per ridurre i tempi di viaggio e creare un servizio metropolitano

La funzione delle opere ferroviarie connesse al Ponte è proprio quella di rendere effettivo il collegamento stabile, evitando che il nuovo attraversamento rimanga separato dalle reti ferroviarie esistenti. I collegamenti sulle due sponde saranno infatti necessari per garantire la piena funzionalità ferroviaria del Ponte e consentire una riduzione dei tempi di percorrenza. Secondo il progetto, queste infrastrutture permetteranno inoltre di sviluppare un vero servizio ferroviario metropolitano nell’area dello Stretto, migliorando gli spostamenti quotidiani tra Calabria e Sicilia e rafforzando l’integrazione tra i territori.

RFI apre alla progettazione: il Ponte inserito in un sistema più ampio

La pubblicazione dei dettagli sul portale ufficiale di RFI rappresenta un elemento significativo perché conferma una visione del Ponte sullo Stretto come parte di una rete infrastrutturale complessa e articolata. Il collegamento stabile, infatti, non può essere considerato un’opera autonoma, ma un nodo inserito all’interno di un progetto più ampio che comprende ferrovie, strade e sistemi di interconnessione. Il dettaglio che non passa inosservato è il riferimento alla progettazione dei collegamenti ferroviari e agli ulteriori sviluppi dell’Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria, che evidenzia proprio questa impostazione: il futuro sistema dei trasporti meridionale viene immaginato come un insieme coordinato di interventi, nel quale il Ponte rappresenta un elemento centrale ma non isolato.

La grande opera, quindi, viene accompagnata da una serie di infrastrutture complementari destinate a modificarne l’impatto sul territorio, creando quella continuità ferroviaria nazionale ed europea che oggi rappresenta uno degli obiettivi principali del progetto.

Lo stato di avanzamento delle opere ferroviarie di connessione al Ponte

Secondo i dati pubblicati da RFI, le opere di connessione ferroviaria al Ponte sullo Stretto si trovano attualmente nella fase dei permessi, con tempistiche differenziate per la sponda calabrese e quella siciliana. Per le opere di connessione sulla sponda siciliana, la conclusione della progettazione è prevista nel 2026, mentre il termine dell’iter autorizzativo è indicato sempre nel 2026. La pubblicazione della gara è prevista nel 2027, con avvio della progettazione esecutiva e della realizzazione nel 2028. L’attivazione dell’opera è programmata per il 2034.

Per le opere di connessione sulla sponda calabra, la fine della progettazione è prevista nel 2026, mentre il completamento dell’iter autorizzativo è indicato nel 2027. Anche in questo caso la pubblicazione della gara è prevista nel 2027, con inizio della progettazione esecutiva e della realizzazione nel 2028 e attivazione nel 2034.

Il Ponte e il futuro dei trasporti nel Mezzogiorno

La logica alla base del progetto è quella di trasformare il collegamento stabile sullo Stretto in un elemento di una nuova rete di mobilità meridionale, capace di connettere Calabria e Sicilia al resto del Paese e ai corridoi europei dei trasporti. Le opere ferroviarie connesse pubblicate da RFI confermano quindi una prospettiva nella quale il Ponte non viene pensato come una struttura fine a sé stessa, ma come parte di un sistema più vasto che comprende infrastrutture ferroviarie, alta velocità, collegamenti territoriali e sviluppo dell’intermodalità. Un insieme di interventi che punta a ridisegnare il ruolo del Sud Italia nella rete dei trasporti nazionale ed europea.