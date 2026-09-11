Ponte sullo Stretto: tunnel sottomarini e flottanti già scartati dalla scienza, ecco perchè il progetto a campata unica è l’unico possibile davvero

Il dibattito pubblico sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ha spesso visto emergere, da parte dei non addetti ai lavori, curiose proposte alternative alla classica struttura sospesa. Tra queste, le suggestioni più frequenti hanno riguardato la potenziale costruzione di collegamenti sommersi. Tuttavia, la Società Stretto di Messina SpA, ovvero la concessionaria di Stato incaricata della realizzazione di questa imponente opera, ha recentemente pubblicato una comunicazione ufficiale per sgombrare il campo da ogni dubbio. Attraverso una nota diffusa sui propri canali istituzionali, l’azienda ha chiarito in modo inequivocabile che l’ipotesi di realizzare il collegamento stabile mediante tunnel flottanti o gallerie sotterranee non è stata affatto ignorata, bensì è stata valutata approfonditamente fin dai primi anni di studio. Il risultato di queste intense indagini ingegneristiche ha portato a una conclusione netta: entrambe le soluzioni alternative, note tecnicamente come gallerie alvee e subalvee, sono state definitivamente scartate per via di innumerevoli e insormontabili criticità tecniche, ambientali e di sicurezza.

Perché dire no alle gallerie subalvee: rischio sismico e sfide ingegneristiche impossibili

Quando si parla di gallerie subalvee, ovvero di veri e propri tunnel scavati sotto il fondo marino, il primo e più devastante ostacolo è rappresentato dalla geologia del territorio. I tecnici hanno evidenziato una gravissima vulnerabilità nei confronti dell’azione sismica. L’area dello Stretto è infatti caratterizzata da un’interferenza diretta con diverse faglie attive. In un simile contesto, anche movimenti del suolo di modesta entità potrebbero causare deformazioni strutturali critiche o, nello scenario peggiore, vere e proprie rotture. Una simile evenienza comprometterebbe irreparabilmente la tenuta idraulica dell’opera, trasformando il tunnel in una trappola mortale sotto il mare.

Oltre al rischio sismico, esistono motivazioni puramente geometriche e funzionali che rendono questa opzione un vero e proprio paradosso ingegneristico. Per passare in sicurezza sotto il fondale, le gallerie dovrebbero raggiungere una notevole profondità, spingendosi fino a circa duecentocinquanta metri sotto il livello del mare. Questa profondità estrema porterebbe a una conseguenza paradossale: la necessità di costruire rampe di accesso chilometriche. A causa delle rigide limitazioni imposte dalle pendenze, un requisito essenziale soprattutto per garantire la percorribilità dei treni, gli ingegneri sarebbero costretti a scavare circa trentacinque chilometri di gallerie stradali e ben cinquanta chilometri di gallerie ferroviarie. Tutto questo enorme sforzo di scavo servirebbe paradossalmente per attraversare un braccio di mare di poco superiore ai tre chilometri, dilatando a dismisura i tempi di percorrenza e vanificando l’obiettivo primario dell’opera.

A queste inaccettabili inefficienze si aggiungono due fattori critici per la sicurezza umana e nazionale: da un lato, l’estrema difficoltà di accesso per soccorsi o evacuazioni in caso di gravi incidenti stradali, ferroviari o eventi naturali catastrofici; dall’altro, una palese e preoccupante sensibilità a sabotaggio, un elemento inaccettabile per un’infrastruttura strategica di questa portata.

Il miraggio dei tunnel flottanti: un disastro ambientale e tecnologico annunciato

Non meno problematico, e per certi versi ancora più rischioso, si è rivelato lo studio dei cosiddetti tunnel flottanti, ovvero grandi tubi immersi nel mare ma non interrati nel fondale. La documentazione ufficiale fornita dalla Società Stretto di Messina distrugge questa ipotesi partendo da un dato allarmante: l’elevatissimo impatto sull’ambiente marino. Il posizionamento di questi enormi cilindri a profondità relativamente basse, stimate tra i quaranta e i cinquanta metri, richiederebbe un sistema di ancoraggio titanico fissato al fondo del mare, situato a oltre duecento metri di profondità. Questa ragnatela di cavi e strutture comporterebbe impatti enormi e difficilmente mitigabili su tutta la flora e fauna dell’ecosistema locale, alterando per sempre e in modo imprevedibile il delicatissimo regime delle correnti marine che caratterizza lo Stretto.

Dal punto di vista puramente tecnico, i progettisti si troverebbero a operare totalmente al buio. Vi è infatti una totale assenza di precedenti realizzazioni di questo tipo in aree geografiche caratterizzate da un’alta sismicità combinata con correnti marine così violente. Questa mancanza di casistica storica si traduce in pesanti incertezze sulla sicurezza strutturale e sull’effettivo rispetto dei requisiti prestazionali richiesti a un’opera simile. Sperimentare tecnologie mai testate su questa scala comporterebbe elevatissimi rischi durante le fasi di costruzione e porterebbe a un’esplosione dei costi, rendendoli di fatto incontrollabili e del tutto imprevedibili.

Anche una volta conclusa l’ipotetica costruzione, la gestione quotidiana sarebbe un incubo ingegneristico a causa delle fortissime incertezze sulla manutenibilità della struttura immersa. Come se non bastasse, un tunnel flottante sarebbe esposto a un pericolo esterno terrificante: i rischi di impatto di navi in affondamento. Un mercantile in avaria che dovesse inabissarsi finirebbe inesorabilmente per schiantarsi contro il tunnel sospeso nel vuoto oceanico, causando una tragedia senza precedenti. Anche per questa soluzione, infine, si ripropone il gravissimo problema della sensibilità a sabotaggio, chiudendo definitivamente le porte a questa fantascientifica ma irrealistica ipotesi.

Il trionfo dell’ingegneria moderna: la superiorità assoluta del Ponte a campata unica

Alla luce di queste rigorose e inoppugnabili motivazioni tecniche, scientifiche e ambientali fornite ufficialmente dalla concessionaria, emerge con forza dirompente la validità e la superiorità assoluta del progetto a campata unica. La scelta del ponte sospeso non è mai stata un capriccio estetico, ma il brillante punto di arrivo di decenni di evoluzione ingegneristica. Il Ponte sullo Stretto a campata unica scavalca letteralmente tutti i problemi che condannerebbero i tunnel sottomarini.

Attraversando lo Stretto dall’alto, il ponte azzera l’impatto distruttivo sui fondali marini, lascia libero lo scorrimento delle vitali correnti dello Stretto e permette un attraversamento rapido e diretto, senza costringere treni e auto a percorrere decine di chilometri di rampe asfissianti sotto terra. Dal punto di vista della sicurezza sismica e aerodinamica, il ponte sospeso sfrutta le tecnologie più avanzate al mondo, garantendo una resilienza che nessuna struttura sommersa o interrata in un’area geologicamente complessa potrebbe mai offrire. La comunicazione della Società Stretto di Messina SpA conferma dunque un principio fondamentale: per unire stabilmente e in totale sicurezza la Sicilia al Continente europeo, e per garantire una reale efficienza nei trasporti e nei soccorsi, il capolavoro ingegneristico del Ponte a campata unica rappresenta non solo la soluzione migliore, ma l’unica scelta razionale, sicura e concretamente realizzabile.