In Italia si attende il Ponte sullo Stretto, in Cina si continua a correre: il gigante Yanji Yangtze River Bridge pronto all’apertura, è un mostro 1.800 metri

La Cina si prepara a inaugurare un altro capolavoro dell’ingegneria dei trasporti. Si chiama Yanji Yangtze River Bridge ed è destinato a diventare uno dei ponti sospesi più imponenti mai realizzati al mondo. L’apertura al traffico è prevista nel 2026, al termine delle ultime fasi di completamento e collaudo di un’opera che rappresenta l’ennesima dimostrazione della capacità cinese di trasformare grandi infrastrutture strategiche da progetti sulla carta a collegamenti reali in tempi estremamente rapidi.

Una notizia che inevitabilmente riporta il confronto sul Ponte sullo Stretto di Messina, il grande progetto italiano destinato a collegare Calabria e Sicilia e considerato dal Governo un’infrastruttura strategica per il futuro del Mezzogiorno. Mentre in Cina si avvicina l’entrata in funzione di un nuovo gigante sullo Yangtze, in Italia il collegamento stabile dello Stretto continua a essere accompagnato da un lungo percorso amministrativo fatto di approvazioni, ricorsi, verifiche e passaggi burocratici.

Yanji Yangtze River Bridge: il gigante cinese da 1.860 metri di campata

Il Yanji Yangtze River Bridge sorgerà nella provincia cinese dello Hubei, collegando l’area di Huanggang con quella di Ezhou, attraversando il fiume Yangtze, uno dei corsi d’acqua più importanti del pianeta. Le dimensioni dell’opera spiegano perché sia considerata una delle grandi meraviglie dell’ingegneria contemporanea: il ponte avrà una campata principale di 1.860 metri, una lunghezza complessiva del progetto di circa 26 chilometri considerando l’intero collegamento e una struttura sospesa a doppio livello. Il piano superiore sarà destinato a una grande arteria autostradale con sei corsie, mentre il livello inferiore ospiterà una strada urbana a quattro corsie. Una configurazione pensata per integrare traffico veloce e mobilità locale all’interno di un unico sistema infrastrutturale.

Il ponte rappresenta l’ennesimo tassello della strategia cinese di sviluppo basata su grandi infrastrutture capaci di ridurre le distanze, collegare territori e sostenere la crescita economica. Negli ultimi anni la Cina ha realizzato e inaugurato numerosi attraversamenti record sullo Yangtze, come il Changtai Yangtze River Bridge, entrato in esercizio nel 2025 e diventato il ponte strallato con la campata più lunga al mondo. La filosofia è chiara: grandi opere considerate strategiche vengono accompagnate da una forte spinta politica, finanziaria e industriale, con l’obiettivo di completarle rapidamente e inserirle nella rete dei trasporti nazionali.

Il confronto con il Ponte sullo Stretto: due visioni diverse delle grandi opere

Il paragone con il Ponte sullo Stretto di Messina nasce quasi spontaneamente. Anche il progetto italiano punta a realizzare un attraversamento sospeso da primato mondiale, con una funzione non soltanto viaria ma anche ferroviaria, collegando stabilmente due regioni e inserendo il Mezzogiorno nei grandi corridoi europei dei trasporti. La differenza principale riguarda però il percorso. Il Ponte sullo Stretto, nonostante sia tornato al centro dell’agenda del Governo e rappresenti uno degli obiettivi infrastrutturali più importanti per il Sud, continua a confrontarsi con un iter complesso fatto di autorizzazioni, valutazioni tecniche e passaggi istituzionali. Il progetto italiano ha attraversato decenni di discussioni politiche e amministrative, con continui stop e ripartenze. Per i sostenitori dell’opera, il confronto con la rapidità cinese dimostra la necessità di superare gli ostacoli burocratici che spesso rallentano la realizzazione delle grandi infrastrutture in Italia.

Il Ponte sullo Stretto non sarebbe soltanto un ponte, ma il punto centrale di una rete più ampia composta da nuove ferrovie, alta velocità, autostrade e collegamenti strategici per Calabria e Sicilia. Il Governo italiano continua a considerarlo un’opera simbolo per il rilancio del Mezzogiorno, mentre il dibattito pubblico resta acceso tra chi lo considera una svolta storica e chi ne mette in dubbio tempi, costi e fattibilità.

Quando il Yanji Yangtze River Bridge aprirà ufficialmente al traffico nel 2026, entrerà nella lista delle opere più significative dell’ingegneria mondiale. Non avrà la stessa funzione geopolitica del Ponte sullo Stretto, ma rappresenterà un altro esempio della capacità cinese di costruire collegamenti giganteschi in tempi estremamente contenuti. La sfida italiana resta invece quella di trasformare un progetto discusso da decenni in un’infrastruttura concreta. Due ponti, due Paesi, due modelli diversi: uno già proiettato verso l’apertura, l’altro ancora impegnato a superare gli ostacoli che ne hanno segnato la storia.