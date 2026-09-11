Modica-Reggina, info per i tifosi che si recheranno in Sicilia: il percorso consigliato per raggiungere lo stadio

La Reggina si prepara alla prima trasferta stagionale e per i tifosi amaranto diretti a Modica arrivano le indicazioni ufficiali per raggiungere l’area di parcheggio loro riservata all’interno dell’impianto sportivo siciliano. La gara contro il Modica è in programma domenica 13 settembre con calcio d’inizio alle ore 15:00. I posti disponibili nel settore ospiti saranno 254, dopo l’apertura della prevendita ufficializzata ieri in seguito al sopralluogo effettuato nei giorni scorsi allo stadio Scollo. Proprio domenica il settore destinato ai sostenitori ospiti tornerà ad accogliere il pubblico dopo 20 anni.

La società amaranto, sulla base delle indicazioni ricevute dalle Autorità di Pubblica Sicurezza locali, ha diffuso il percorso che i sostenitori dovranno seguire per arrivare all’area di parcheggio a loro destinata. “Così come comunicato dalle Autorità di P.S. locali, i tifosi amaranto che si recheranno a Modica per assistere alla gara tra Modica e Reggina, in programma domenica 13 settembre con calcio d’inizio alle ore 15:00, per raggiungere l’area di parcheggio a loro dedicata all’interno dell’impianto sportivo siciliano dovranno percorrere il seguente itinerario.

Dall’autostrada A-18, tratta Siracusa-Modica, procedendo da Siracusa verso Sud, uscire allo svincolo di Modica.

Superare l’ingresso per Modica (S.Cuore), proseguire per circa 600 mt in direzione Ragusa e imboccare la prima uscita, costeggiando il perimetro di un negozio di arredamento situato in loco”.

Per la Reggina sarà dunque il primo appuntamento stagionale lontano da casa, con un contingente di 254 sostenitori autorizzati a seguire la squadra in una trasferta resa ancora più particolare dalla riapertura del settore ospiti dello stadio Scollo dopo due decenni.