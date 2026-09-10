Modica-Reggina, nessun divieto per i tifosi amaranto: via libera alla prevendita per il settore ospiti, i posti disponibili

Dopo i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi allo stadio siciliano per la questione relativa all’agibilità, arriva il via libera al settore ospiti per Modica-Reggina. La società amaranto ha annunciato ufficialmente l’apertura della prevendita per la partita in programma domenica 13 settembre allo stadio Pietro Scollo di Modica, con calcio d’inizio alle ore 15:00. A disposizione dei sostenitori reggini ci saranno 254 biglietti, al prezzo di 12 euro ciascuno.

La conferma è arrivata direttamente dalla Reggina, che ha comunicato modalità e orari per l’acquisto dei tagliandi destinati ai propri sostenitori. Una notizia attesa dopo le verifiche effettuate in questi giorni allo stadio di Modica, che avevano portato più di qualcuno ad avanzare il rischio divieto per i tifosi amaranto. Divieto che, a questo punto, non ci sarà.

“Così come comunicato dalla società ospitante, a partire da oggi, giovedì 10 settembre, è attiva la prevendita del settore ospiti per la gara Modica-Reggina, in programma domenica 13 settembre allo stadio Pietro Scollo di Modica con calcio d’inizio alle ore 15:00. I posti disponibili sono 254. I tifosi amaranto potranno acquistare il tagliando d’ingresso, al prezzo di 12 euro, presso la rivendita autorizzata BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 260/b (orario continuato fino a sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00)”.

La trasferta di Modica sarà dunque aperta ai sostenitori della Reggina, seppure con una disponibilità limitata a 254 posti. I biglietti possono essere acquistati presso la rivendita autorizzata BCenters di via Sbarre Centrali 260/b, aperta con orario continuato fino a sabato dalle 9:00 alle 19:30 e domenica, giorno della partita, dalle 9:00 alle 13:00.