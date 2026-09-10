“Tifosi della Reggina, non venite a Modica solo per la partita”: il bell’invito della società siciliana in vista del match di domenica

Una partita che va oltre il campo e diventa un’occasione per scoprire il territorio. In vista della sfida di domenica tra Modica e Reggina, con calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio Pietro Scollo, la società siciliana ha rivolto un particolare invito ai tifosi amaranto, chiamandoli a vivere la trasferta non soltanto come un appuntamento sportivo, ma come una giornata alla scoperta delle bellezze e dei sapori della città. Un messaggio di accoglienza rivolto ai sostenitori della Reggina, taggando anche la società amaranto sui social, che accompagna una gara dal grande valore simbolico per il Modica. La formazione siciliana, neopromossa, si prepara infatti ad affrontare una sfida prestigiosa contro una delle piazze più importanti del calcio calabrese.

La società rossoblù ha voluto estendere l’appuntamento anche al di fuori dei 90 minuti di gioco, invitando i tifosi ospiti a vivere pienamente l’esperienza della trasferta in Sicilia. “Tifosi amaranto, domenica non venite a Modica solo per 90 minuti. Arrivate prima, perdetevi tra le bellezze della città e lasciatevi conquistare dai suoi sapori. Poi ci vediamo al Pietro Scollo”. Un invito che racconta lo spirito con cui il Modica sta preparando una partita particolarmente attesa, puntando a trasformare la giornata di calcio in un momento di incontro tra due comunità sportive.

Una sfida di prestigio per il Modica neopromosso

Per il Modica quella contro la Reggina rappresenta una gara dal grande fascino. Dopo la promozione, la squadra siciliana si trova ad affrontare una delle formazioni più seguite del panorama dilettantistico nazionale, con una tifoseria storicamente molto numerosa e appassionata. La società ha quindi scelto di valorizzare anche l’aspetto legato all’ospitalità, invitando i sostenitori amaranto a conoscere Modica, il suo patrimonio storico, i suoi luoghi caratteristici e le sue eccellenze gastronomiche prima di raggiungere lo stadio Pietro Scollo.

La trasferta di Modica diventa così un’occasione per unire sport e promozione del territorio. Un approccio che punta a creare un clima positivo attorno alla partita e ad accogliere i tifosi della Reggina con uno spirito di apertura e condivisione. Dopo la prevendita aperta per il settore ospiti, con i tagliandi disponibili per i sostenitori amaranto, cresce l’attesa per una sfida che non sarà soltanto una partita di campionato, ma anche un momento di incontro tra due realtà calcistiche accomunate dalla passione per questo sport.