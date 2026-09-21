Messina Social City, ancora un rinvio in Consiglio comunale: la delibera sul contratto di servizio resta bloccata

Ancora un nulla di fatto in Consiglio comunale a Messina sulla delibera relativa all’approvazione dello schema di contratto di servizio tra il Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City. Dopo le prime due sedute caratterizzate da un confronto particolarmente approfondito sulle procedure e sui contenuti dell’atto, anche la riunione odierna si è sviluppata sulla stessa linea, con un lungo dibattito tecnico e politico che non ha portato al voto finale. Il provvedimento, ritenuto centrale per il futuro della Messina Social City, resta quindi ancora in sospeso. Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi mercoledì alle ore 13:30, quando riprenderà l’esame della delibera e degli emendamenti collegati.

I dubbi tecnici e il confronto sulle procedure

Al centro della seduta sono rimasti gli aspetti procedurali legati all’approvazione del contratto di servizio. Il segretario generale Carrubba è stata impegnata nell’analisi di alcuni quesiti presentati per iscritto dal consigliere Scurria, con l’obiettivo di fornire chiarimenti sui diversi passaggi amministrativi necessari per arrivare all’approvazione dell’atto. Il confronto ha richiesto tempi più lunghi del previsto, con l’Aula impegnata a valutare ogni aspetto tecnico della proposta. Alla fine della discussione è stato il dirigente De Francesco a chiedere il rinvio della seduta, per poter esaminare nel dettaglio i 30 emendamenti presentati dai consiglieri comunali. Alcune modifiche proposte sono state ritirate nel corso dei lavori, mentre altre sono state ripresentate per essere sottoposte alla valutazione degli uffici competenti.

Minutoli riapre i termini per gli emendamenti

Nel corso della seduta, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Minutoli ha inoltre riaperto i tempi per la presentazione degli emendamenti, in linea con quanto stabilito nella precedente riunione dell’Aula. La decisione consentirà ai consiglieri di completare il percorso di modifica e approfondimento del testo prima del nuovo appuntamento fissato per mercoledì. La discussione sulla Messina Social City prosegue dunque tra valutazioni politiche e approfondimenti amministrativi.

Gioveni: “la telenovela continua”

Sulla nuova fumata nera è intervenuto il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, che ha commentato il rinvio con una nota dal titolo “La telenovela continua”. “Stasera dopo altre due ore di dibattito sulle procedure da porre in essere per l’approvazione del contratto di servizio della Messina social city, la seduta del Consiglio Comunale è stata nuovamente rinviata, sia per consentire al Segretario Generale di rispondere ai nostri dubbi, sia per dare tempo ai dirigenti di apporre i pareri sugli emendamenti. Per esempio, ascoltate il rilievo che ho sollevato stasera per il quale ho chiesto che si esprima appunto il Segretario Generale. Si proseguirà adesso mercoledì”, evidenzia Gioveni.

Lo scontro politico sulla maggioranza e il ruolo dell’opposizione

Nel suo intervento, Gioveni ha collegato il rallentamento dell’iter alla precedente scelta del sindaco Federico Basile di dimettersi, aprendo la strada alle elezioni anticipate e alla formazione di una nuova maggioranza in Consiglio comunale. “Piuttosto, una piccola riflessione. Ma il sindaco Basile, non si era dimesso facendoci andare ad elezioni anticipate per avere una nuova maggioranza bulgara che velocizzi l’approvazione degli atti? E come mai già siamo alla quarta seduta senza aver ancora approvato la delibera? Non è che per caso, nonostante la forza dei loro numeri, l’opposizione la fa proprio ragionare questa maggioranza? Ed evidentemente perché non racconta frottole o barzellette, ma dimostra di esprimere contenuti?”, conclude Gioveni.