Messina, il contratto di servizio per la Social City si arena in consiglio comunale: 50 emendamenti e documenti mancanti

Ancora un rinvio per la delibera sul contratto di servizio tra il Comune di Messina e l’Azienda speciale Messina Social City. La proposta di delibera n.161 del 03 agosto 2026, relativa all’approvazione dello schema di contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Palazzo Zanca e la società che gestisce i servizi sociali cittadini, non è stata votata nemmeno nella seconda seduta del Consiglio comunale di Messina dedicata all’argomento. Dopo il confronto acceso già avvenuto ieri, l’Aula è tornata a discutere soprattutto dell’obbligatorietà o meno dei pareri del Collegio dei revisori dei conti, elemento diventato centrale nel dibattito politico-amministrativo. A pesare sul percorso della delibera anche la presenza di 50 emendamenti, un numero particolarmente elevato che, secondo quanto emerso durante i lavori, rischia di incidere profondamente sul testo originario predisposto dall’Amministrazione comunale.

Contratto di servizio Messina Social City, il Consiglio comunale rinvia ancora la votazione

La seduta si è chiusa senza arrivare al voto finale sulla proposta riguardante il nuovo contratto di servizio tra Comune di Messina e Messina Social City. Un passaggio considerato strategico per il futuro dell’organizzazione e della gestione dei servizi sociali comunali, ma che continua a incontrare ostacoli nel percorso consiliare. Il nodo principale resta quello legato alla documentazione tecnica e agli aspetti contabili collegati alla delibera. Nel corso della discussione è infatti emersa un’ulteriore criticità: la mancanza degli allegati contabili. Una situazione che ha portato il consigliere Pergolizzi a chiedere la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, così da consentire l’inserimento della documentazione mancante all’interno degli atti a disposizione del Consiglio.

Cinquanta emendamenti sul tavolo: il testo della delibera rischia modifiche profonde

Uno degli elementi più rilevanti emersi durante la seduta riguarda il numero degli emendamenti presentati. Sono infatti 50 le proposte di modifica depositate dai consiglieri comunali, una quantità che ha aperto un nuovo fronte di discussione sull’iter della delibera. Il numero degli interventi correttivi è stato considerato particolarmente significativo perché potrebbe modificare diversi aspetti dello schema originario del contratto di servizio Messina Social City, trasformando il confronto consiliare in un passaggio molto più articolato rispetto a una semplice approvazione. Il Consiglio comunale dovrà quindi valutare nel dettaglio le singole proposte prima di procedere al voto definitivo, con la prospettiva di un ulteriore approfondimento tecnico e politico.

Il caso dei pareri dei revisori dei conti al centro del dibattito in Aula

Per il secondo giorno consecutivo, il confronto in Aula si è concentrato anche sulla questione relativa ai pareri del Collegio dei revisori dei conti. Il tema riguarda il ruolo degli organi di controllo contabile e la necessità o meno che i relativi pareri siano acquisiti nell’ambito dell’approvazione della delibera. Una discussione che ha rallentato il percorso del provvedimento e che ha caratterizzato entrambe le sedute dedicate alla proposta. Il confronto ha evidenziato posizioni differenti tra i consiglieri, con la necessità di chiarire ogni aspetto tecnico prima di arrivare alla votazione finale.

Messina Social City, il Consiglio riapre i termini per gli emendamenti

Nel corso della seduta è stata approvata la proposta relativa alla riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, consentendo così ai consiglieri di integrare il quadro delle modifiche con la documentazione necessaria. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata in Aula alla luce della questione relativa agli allegati contabili mancanti, con l’obiettivo di permettere un esame più completo degli atti. Il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli ha quindi disposto il rinvio dei lavori.

Nuova convocazione lunedì alle 13:30

Il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi lunedì alle ore 13:30. Sarà quella la nuova occasione per proseguire l’esame della delibera sul contratto di servizio tra Comune e Messina Social City, affrontando gli emendamenti presentati e verificando la documentazione integrativa. Resta dunque ancora aperto il percorso verso l’approvazione definitiva di un provvedimento considerato centrale per il futuro dei servizi sociali della città di Messina, ma che dopo due sedute non ha ancora raggiunto il voto finale dell’Aula.