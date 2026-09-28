Matilde Siracusano risponde a Vannacci: “poverino, ci ha provato ma non sa una cosa”. Poi la battuta sul Ponte sullo Stretto | VIDEO

“Reggio Calabria darà grandissime soddisfazioni. Non posso non parlare della vicenda che ci ha visto protagonisti. L’ex Generale, poverino, ha utilizzato me – in quanto compagna del Presidente – dicendo ai reggini di andare a votare perché c’è questa donna col seno di fuori… Ma lui non conosce che io non sono di Reggio, neanche politicamente, seppur sia legatissima a questa città e al mio amico fraterno Ciccio Cannizzaro. Noi siamo i deputati del Ponte sullo Stretto e lo realizzeremo”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario messinese e compagna di Roberto Occhiuto, risponde a Roberto Vannacci dopo la vergognosa foto modificata con l’intelligenza artificiale.

Le parole arrivano dal palco all’esterno della segretaria politica di Cannizzaro dopo la vittoria di Roscioli alle Suppletive di Reggio Calabria. Per il sottosegretario, convinta pontista, anche una battuta sul Ponte sullo Stretto. Di seguito il video.