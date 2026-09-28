“Matilde, come sei vestita?”. Siracusano festeggia la vittoria di Roscioli: la stoccata social a Vannacci | VIDEO

Matilde Siracusano festeggia la vittoria di Fabio Roscioli alle Elezioni Suppletive di Reggio Calabria: nel video social la stoccata a Vannacci dopo la polemica sulla foto ritoccata con l'IA

Matilde Siracusano vittoria Roscioli

Il centrodestra vince ancora in Calabria, ma non c’erano dubbi. Dopo il trionfo di Occhiuto in Regione e di Cannizzaro alle comunali reggine, Forza Italia cala il tris con la vittoria di Fabio Roscioli alle Elezioni Suppletive di Reggio Calabria. Campagna elettorale che si è infiammata, proprio a ridosso del voto, a causa di una foto fake, modificata con l’IA, postata da Roberto Vannacci, nella quale Matilde Siracusano appare con una scollatura profonda e senza la maglietta bianca indossata nella foto originale.

Una foto che ha generato parecchie polemiche, attacchi bipartisan e risposte piccate. Dopo il trionfo di Roscioli, la stessa Matilde Siracusano si è tolta un elegante sassolino dalla scarpa. Attraverso i social, il Sottosegretario di Stato, ha postato un video nel quale le viene chiesto: “Matilde, come sei vestita?“. Lei risponde mostrando una maglia sotto un abito con fantasia bianca e nera. Test superato: “puoi andare“, le dicono e lei risponde ridendo e festeggiando il successo di Forza Italia. Chiaro riferimento alla maglia scomparsa nella foto di Vannacci. Il generale dovrà incassare anche questa dopo il ko elettorale.

Matilde Siracusano festeggia la vittoria di Roscioli: la stoccata a Vannacci dopo la foto fake
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