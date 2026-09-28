“Matilde, come sei vestita?”. Siracusano festeggia la vittoria di Roscioli: la stoccata social a Vannacci | VIDEO

Il centrodestra vince ancora in Calabria, ma non c’erano dubbi. Dopo il trionfo di Occhiuto in Regione e di Cannizzaro alle comunali reggine, Forza Italia cala il tris con la vittoria di Fabio Roscioli alle Elezioni Suppletive di Reggio Calabria. Campagna elettorale che si è infiammata, proprio a ridosso del voto, a causa di una foto fake, modificata con l’IA, postata da Roberto Vannacci, nella quale Matilde Siracusano appare con una scollatura profonda e senza la maglietta bianca indossata nella foto originale.

Una foto che ha generato parecchie polemiche, attacchi bipartisan e risposte piccate. Dopo il trionfo di Roscioli, la stessa Matilde Siracusano si è tolta un elegante sassolino dalla scarpa. Attraverso i social, il Sottosegretario di Stato, ha postato un video nel quale le viene chiesto: “Matilde, come sei vestita?“. Lei risponde mostrando una maglia sotto un abito con fantasia bianca e nera. Test superato: “puoi andare“, le dicono e lei risponde ridendo e festeggiando il successo di Forza Italia. Chiaro riferimento alla maglia scomparsa nella foto di Vannacci. Il generale dovrà incassare anche questa dopo il ko elettorale.