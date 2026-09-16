L’allenatore dell’Avola Sirugo: “la Reggina ti dà la sensazione che stai facendo una grande partita per 40 minuti e poi ti fa 4 gol, è troppo forte”

“Qualche protesta all’intervallo dopo un fallo sull’azione dell’1-0? Dopo un 4-0 qui al Granillo non si può parlare dell’arbitro. Sono contento dell’approccio, dei primi 40 minuti, volevamo arrivare all’intervallo in parità. Mi dispiace perché credo che il passivo sia eccessivo. Se fossimo venuti a metterci in 11 dietro la palla avremmo perso lo stesso. La Reggina è troppo forte, negli 11, nei 20, nei 29. Ti dà la sensazione che per 40 minuti hai giocato la partita migliore della stagione, ma poi te ne fa 4”. Così l’allenatore dell’Avola, Attilio Sirugo, commenta la sconfitta dei siracusani al Granillo di questa sera. Con onestà intellettuale, nonostante i primi 40 minuti fatti bene, il tecnico dei siciliani ha ammesso la superiorità della Reggina.