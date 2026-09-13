La Nissa pareggia a Licata, Reggina in testa alla Serie D per la prima volta dopo 3 anni. Eppure, bastava poco…

La Nissa pareggia a Licata, nel posticipo domenica del girone I di Serie D. Nonostante l’uomo in più da inizio gara, i nisseni non sfondano, passano in vantaggio con Panattoni ma poi si fanno riprendere dai locali (Minacori), che pareggiano poco dopo. Locali che domenica scorsa avevano perso per 5-0 al Granillo. Questo pari rappresenta una notizia: dopo 3 anni, per la prima volta, la Reggina è da sola in testa alla classifica di Serie D. Claudio Lotito ci ha messo due giornate. In fondo, bastava poco. Ballarino, che oggi era presente nella vittoriosa trasferta amaranto di Modica, avrà visto come si fa? La differenza sta tutta nelle prime due partite: la Reggina non era mai stata a punteggio pieno nelle prime due nei precedenti tre anni di Serie D. Sempre a singhiozzo, sempre a fatica, sempre a rincorrere, sempre lì, a un passo, vicini e poi lontani.

Oggi, con una squadra forte, che sa vincere brillando, e sa vincere soffrendo, con 6 reti all’attivo e nessuna subita, è in testa alla classifica, primo obiettivo sin dall’avvento della nuova proprietà. Nissa e Igea, un gradino più giù nei pronostici della vigilia, hanno pareggiato le rispettive sfide – a Lamezia e Licata – rimanendo a 4 punti. Questo il programma con i risultati di giornata e la classifica aggiornata.

Risultati Serie D girone I, 2ª giornata

Sabato 12 settembre

Ore 16.00

Vibonese-Siracusa 1-1

Ore 17.00

PraiaTortora-Sambiase 1-1

Vigor Lamezia-Igea Virtus 2-2

Domenica 13 settembre

Ore 15.00

Avola-Trapani 1-0

Modica-Reggina 0-1

Ore 16.00

Milazzo-Ragusa 3-1

Ore 17.00

Athletic Palermo-Enna 3-0

Gela-Castrumfavara 2-1

Ore 20.00

Licata-Nissa 1-1

Classifica Serie D girone I

Reggina 6 Digiesse PraiaTortora 4 Vibonese 4 Igea Virtus 4 Sambiase 4 Nissa 4 Castrumfavara 3 Avola 3 Milazzo 3 Athletic Palermo 3 Gela 2 (-1) Ragusa 1 Modica 1 Vigor Lamezia 1 Licata 1 Enna 0 Siracusa -3 (-7) Trapani -6

Prossimo Turno Serie D girone I, 3ª giornata

Mercoledì 16 settembre

Ore 15.00

Athletic Palermo-PraiaTortora

Castrumfavara-Licata

Enna-Milazzo

Igea Virtus-Vibonese

Nissa-Trapani

Sambiase-Modica

Ragusa-Vigor Lamezia

Ore 18.30

Reggina-Avola

Ore 20.30