Incidente mortale a Reggio Calabria, rinviata una mostra fotografica legata alla Festa della Madonna

L’Associazione Sbarre Per Sempre ha comunicato il rinvio della mostra fotografica prevista per oggi pomeriggio presso la rotonda 8 marzo sul lungomare Falcomatà, nell’ambito degli eventi organizzati per le festività mariane a Reggio Calabria. L’appuntamento, dedicato alla valorizzazione attraverso le immagini e la memoria collettiva, non si svolgerà nella giornata odierna ma sarà recuperato nel prossimo fine settimana. L’associazione comunicherà successivamente le date e gli orari definitivi dell’iniziativa.

La decisione arriva dopo la scelta del sindaco Francesco Cannizzaro di annullare i concerti previsti per le celebrazioni civili della Festa della Madonna della Consolazione, in segno di rispetto e cordoglio dopo l’incidente mortale di ieri sul Calopinace in cui ha perso la vita la giovane Anthea Ranieri. “La mostra fotografica in programma oggi pomeriggio, presso la rotonda 8 marzo sul lungomare Falcomatà, nell’ambito degli eventi previsti per le festività mariane, è rinviata al prossimo fine settimana. Sarà nostra cura comunicare per tempo orario e giorni esatti. L’Associazione ha deciso di aderire alla posizione espressa dal sindaco, Francesco Cannizzaro, che ha inteso annullare i concerti in programma, per via degli ultimi eventi tragici che hanno colpito la città e per i quali esprimiamo il nostro cordoglio”.