“Immaginate cosa sarebbe l’Aeroporto di Reggio Calabria con la realizzazione del Ponte sullo Stretto“. È una frase che racchiude molto più di un semplice auspicio. È la frase di chi prova a guardare oltre il presente, di chi immagina un territorio diverso, più moderno, più connesso, capace di sfruttare finalmente le proprie potenzialità. A pronunciarla è stato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto durante la conferenza stampa nella quale, insieme al sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, ha annunciato un nuovo importante investimento per l’Aeroporto dello Stretto: 64 milioni di euro destinati al rilancio e alla riqualificazione dello scalo “Tito Minniti”.

Un investimento che comprende il nuovo terminal arrivi, per il quale sono previsti 36 milioni di euro, ma anche interventi sull’area parcheggi, sulla viabilità, sulla sicurezza, sulla digitalizzazione, sulle aree esterne e su tutte quelle opere necessarie a trasformare l’aeroporto in una struttura più efficiente e adeguata alle ambizioni di un territorio che vuole tornare protagonista.

La visione di un aeroporto che guarda oltre il presente

La frase di Occhiuto è la frase di un sognatore. Di chi non si limita a gestire l’esistente, ma prova a immaginare ciò che potrebbe essere. Perché prima di realizzare una grande opera, prima di costruire una grande infrastruttura, bisogna avere la capacità di pensarla. E pensare significa guardare avanti, avere una prospettiva, immaginare un futuro possibile. È proprio questa la filosofia che ha accompagnato negli ultimi anni il percorso di rilancio dell’Aeroporto di Reggio Calabria. Un percorso che ha portato al dialogo con Ryanair, al ritorno di collegamenti importanti, a una nuova attenzione verso lo scalo reggino e a una strategia che punta a trasformare l’aeroporto in una vera infrastruttura di riferimento per l’intera area dello Stretto.

Non soltanto un aeroporto di Reggio Calabria, quindi, ma un aeroporto dello Stretto, capace di intercettare un bacino di utenza molto più ampio. I numeri e le dinamiche degli ultimi mesi hanno dimostrato come una parte sempre più significativa dell’utenza messinese abbia scelto il “Tito Minniti” come porta d’accesso ai collegamenti aerei, preferendolo in molti casi ad altri scali più lontani.

Il pontile dell’Aeroporto e la vera area integrata dello Stretto

In questa prospettiva si inserisce anche l’altro annuncio arrivato durante la conferenza stampa. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha infatti parlato del progetto relativo all’attivazione del pontile dell’Aeroporto di Reggio Calabria, una struttura che potrebbe rappresentare un elemento unico nel panorama dei trasporti italiani e internazionali. Un progetto già condiviso con il Comune di Messina, che si è detto favorevole, e che rappresenterebbe un ulteriore passo verso quella area integrata dello Stretto spesso evocata in passato ma ancora troppo poco concretizzata nei fatti. Perché una vera integrazione non si costruisce soltanto con gli slogan, ma con infrastrutture capaci di avvicinare territori e persone. Un pontile collegato all’aeroporto significherebbe rendere ancora più semplice e immediato il rapporto tra le due sponde dello Stretto, creando un sistema nel quale porto, aeroporto e mobilità marittima dialogano tra loro.

E allora la domanda di Occhiuto diventa inevitabile: cosa sarebbe davvero l’Aeroporto di Reggio Calabria con il Ponte sullo Stretto? La risposta porta a immaginare uno scenario completamente diverso: un territorio connesso attraverso il Ponte, con l’Alta Velocità, con un aeroporto moderno e competitivo e con un sistema di trasporti finalmente intermodale ed efficiente. Una combinazione che potrebbe proiettare Reggio Calabria, Messina e l’intera area dello Stretto verso livelli di sviluppo oggi difficili persino da immaginare.

Il Ponte, l’aeroporto e l’alta velocità non sarebbero opere isolate, ma pezzi di un unico disegno strategico. Una rete capace di unire mobilità, turismo, imprese e investimenti, trasformando quella che per troppo tempo è stata considerata una periferia geografica in un possibile nodo centrale del Mediterraneo.

Sognare per costruire il futuro

Occhiuto evidentemente è un sognatore. Ma la storia dimostra che spesso sono proprio i sogni a generare i cambiamenti più grandi. Le grandi trasformazioni nascono sempre da una visione iniziale, da qualcuno che immagina ciò che ancora non esiste e prova a renderlo possibile. Chissà se cinque anni fa qualcuno avrebbe immaginato che l’Aeroporto di Reggio Calabria potesse attirare l’attenzione di una compagnia come Ryanair, tornare al centro del dibattito regionale e nazionale, essere accompagnato da un piano di investimenti così importante e diventare nuovamente una infrastruttura strategica.

Oggi quella prospettiva esiste. E mentre qualcuno continua ad alimentare polemiche politiche sul presente, la sfida vera riguarda il futuro. Un futuro che non appartiene a una parte politica, ma a un territorio intero e che, attraverso queste opere, potrebbe essere consegnato anche a chi verrà dopo. Perché le grandi opere prima si costruiscono nei progetti. Ma ancora prima, si costruiscono nella capacità di immaginarle.