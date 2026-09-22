Il messinese Calderone passa a Futuro Nazionale, Vannacci: “hai scelto la destra vera”. Giannetta: “segnale che arriva dal Sud”

Un nuovo ingresso nel progetto politico di Futuro Nazionale scuote il panorama parlamentare del centrodestra. Il deputato messinese Tommaso Calderone ha formalizzato il passaggio dal gruppo di Forza Italia alla formazione guidata da Roberto Vannacci, annunciando la propria adesione durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. La scelta del parlamentare siciliano è stata presentata dai vertici di Futuro Nazionale come un ulteriore ampliamento della presenza del movimento in Parlamento e sul territorio, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Calderone, già deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, ha spiegato le motivazioni personali e politiche alla base del cambio di appartenenza, parlando di un percorso che lo avrebbe riportato verso un progetto nel quale riconosce maggiore sintonia.

Calderone entra in Futuro Nazionale: “la mia strada era tornare a Itaca”

Durante la conferenza stampa alla Camera, Tommaso Calderone ha raccontato il proprio percorso politico e il rapporto nato con Roberto Vannacci. “I primi 10 anni in Forza Italia sono stato bene, poi mi sono smarrito o si è smarrito qualcun altro. Io oggi ritorno a Itaca, lo faccio con uno stato d’animo particolare. L’empatia del generale Vannacci è straordinaria, era come se ci conoscessimo da sempre. Non ero più abituato a questo. Mi ha emozionato, mi ha quasi esaltato. Finalmente quel ragazzo degli anni ’70 ha realizzato il suo sogno, ho iniziato la militanza nel Fronte della gioventù a 14 anni”, evidenzia. Il nuovo esponente di Futuro Nazionale ha poi aggiunto: “grazie per avermi dimostrato in questi giorni la forza prepotente di essere comunità in partito. Io queste sensazioni meravigliose e sublimi le avevo smarrite. È importante servire i territori e i cittadini, ma è importante sentirsi a proprio agio e di avere la stessa voglia di stare insieme, che per me è un valore non negoziabile”.

Vannacci accoglie Calderone: “hai scelto la destra vera che non si annacqua”

Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, intervenuto in collegamento alla conferenza stampa, ha accolto l’ingresso di Calderone utilizzando una serie di riferimenti simbolici legati alla metafora del ritorno a Itaca.“Benvenuto Tommaso, mi sono emozionato con le tue parole. Hai detto che torni a Itaca. Beh qui trovi Penelope e Telemaco perché i proci li abbiamo già sterminati noi, siamo il vento ma non che allontana Ulisse da sua casa ma che spira in una direzione precisa e il vento non si può fermare”, ha dichiarato Vannacci. Il segretario di Futuro Nazionale ha poi aggiunto: “hai scelto la destra vera che non si annacqua, non tentenna e che mantiene la barra dritta, che non si muove base ai sondaggi”. Rivolgendosi a Calderone, ha inoltre dichiarato: “oggi entri nella squadra, il manipolo dei reietti e della feccia. Con Calderone oggi arriviamo a nove deputati come i nove gironi infernali, una sorta di compimento e una specie di presagio. Se ne arriverà un decimo, o una decima che porta fortuna, sarà Satana in persona”.

Futuro Nazionale guarda al Sud: il messaggio di Domenico Giannetta

L’ingresso di Calderone è stato commentato anche da Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale alle elezioni suppletive di Reggio Calabria e consigliere regionale della Calabria. “Futuro nazionale si rafforza. L’adesione dell’onorevole Tommaso Calderone, deputato messinese e vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, rappresenta un nuovo passaggio nella crescita del progetto politico guidato da Roberto Vannacci”, rimarca. Secondo Giannetta, l’arrivo del parlamentare siciliano rappresenta “un segnale che arriva anche dal Sud e dalla Sicilia e che testimonia l’ampliamento della presenza parlamentare e territoriale di Futuro nazionale”.

Il candidato alle suppletive ha poi aggiunto: “conosco bene il significato di una scelta politica importante dopo una lunga esperienza maturata altrove: è una decisione personale che comporta responsabilità e consapevolezza. A Tommaso Calderone, che conosco bene, rivolgo quindi il mio personale benvenuto e l’augurio di buon lavoro per il percorso che da oggi condividiamo in Futuro nazionale”.

Ziello: “Calderone uno degli ultimi baluardi della destra in Forza Italia”

Alla presentazione del nuovo ingresso è intervenuto anche Edoardo Ziello, capogruppo alla Camera di Futuro Nazionale, che ha definito Calderone una figura con una lunga esperienza politica nell’area della destra italiana. “Tommaso Calderone è un grande amico, una figura storica della destra. Nasce nel Msi, ha seguito le mutazioni della destra e poi è arrivato in Forza Italia. Rappresentava uno degli ultimi baluardi della destra in quel partito. Siamo felici della sua adesione”, spiega. Ziello ha inoltre collegato il nuovo ingresso alla presenza territoriale del movimento, affermando: “insieme a Domenico Giannetta (candidato a Reggio Calabria per le suppletive e già in Forza Italia ndr) Futuro nazionale è riuscito ad avere sia Scilla sia Cariddi”.