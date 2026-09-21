Il deputato messinese Tommaso Calderone lascia Forza Italia ed entra in Futuro Nazionale

Nuovo ingresso per Futuro nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci, che registra un ulteriore “passaggio” alla Camera dei deputati. Il parlamentare messinese Tommaso Calderone, vicepresidente della commissione Giustizia, ha infatti ufficializzato il suo addio a Forza Italia per aderire al nuovo gruppo. L’intesa per il cambio di appartenenza parlamentare è stata raggiunta sabato sera a Orvieto durante una kermesse del partito di Roberto Vannacci.

La presentazione ufficiale alla Camera con Vannacci e i vertici del gruppo

Il nuovo ingresso sarà presentato ufficialmente domani, 22 settembre, alla Camera dei deputati nel corso di una conferenza stampa. All’appuntamento prenderanno parte il generale Roberto Vannacci, il capogruppo Ziello e il coordinatore Simoni, insieme allo stesso Tommaso Calderone, che illustrerà le ragioni della scelta e il nuovo percorso politico intrapreso. L’incontro servirà a ufficializzare il passaggio e a presentare pubblicamente l’ingresso del parlamentare siciliano nella formazione che fa riferimento al generale.