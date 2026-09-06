“Ho dei messaggi dal PD dove mi dicono di narrare che Lotito è scelta politica”: il clamoroso retroscena svelato da Cannizzaro

“Dopo che ho portato Lotito a Reggio Calabria, per gestire la Reggina, mi ha contattato un giornalista reggino tipicamente di Sinistra. Mi ha detto: ‘io tifo Reggina, ma ho dei messaggi dal PD dove mi dicono di iniziare a narrare che la scelta Lotito è stato scelto da me per motivi elettorali”. E’ questo il retroscena svelato dal Sindaco Cannizzaro nel corso della presentazione di Fabio Roscioli come candidato del CentroDestra alle elezioni suppletive di Reggio Calabria.

Il Sindaco ha rivendicato il proprio ruolo nella trattativa che ha portato il patron della Lazio alla guida della società amaranto, ricordando il percorso che ha condotto all’accordo e respingendo, attraverso il racconto del retroscena, quella che definisce una narrazione alternativa secondo cui l’operazione sarebbe stata costruita esclusivamente in funzione elettorale. Lo aveva già detto in fase di presentazione del progetto, nella famosa conferenza stampa al Granillo. Lotito si occuperà solo di Reggina, né lui e né nessun altro che non sia del territorio sarà candidato alle politiche del 2027.