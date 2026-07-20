Lotito-Reggina, Cannizzaro: “ma secondo voi veniva a Reggio per fare politica?”

“Ho letto di tutto: ma secondo voi uno come Claudio Lotito ha bisogno del collegio di Reggio Calabria? La politica non c’entra. Lotito ha fatto questa scelta perché ha capito quanto fosse importante la città, la squadra, e ha detto ‘per il calcio italiano’. ‘La città di Reggio non può prescindere dal calcio italiano’, questo ha detto”. Così Cannizzaro ha spento sul nascere ogni discorso legato a un eventuale coinvolgimento nella politica da parte di Lotito dopo l’acquisto della Reggina.

Lo stesso Lotito ha precisato: “Cannizzaro è un fiume in piena, mi ha stalkerizzato, mi ha coinvolto emotivamente, ripensando agli insegnamenti di mio padre, che è calabrese. Ho detto ‘va bene, facciamo questa avventura insieme’, ma qualcuno ha fatto dietrologia politica. Io oggi sto qui per fare i fatti, non voglio vendere fattori che non possono essere venduti, ma di certo metterò l’impegno non solo economico ma anche di esperienza nel calcio”.