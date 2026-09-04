Governo Meloni da record, Occhiuto: “la stabilità è un valore, congratulazioni per questo storico traguardo”

“Oggi il governo di centrodestra guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. In un Paese che per decenni è stato abituato a esecutivi dalla vita spesso breve e a frequenti cambi di maggioranza, la stabilità rappresenta un valore di straordinaria importanza: significa poter programmare, assumere impegni, realizzare riforme e dare continuità all’azione di governo”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia. “Il percorso era già iniziato nella Seconda Repubblica, quando il centrodestra aveva contribuito a invertire il trend della frammentazione e dell’instabilità. Non è un caso che, nella classifica dei governi più longevi della Repubblica, dopo l’attuale governo Meloni, figurino due esecutivi guidati dal presidente Silvio Berlusconi”, rimarca Occhiuto.

“È la dimostrazione di come il centrodestra nella sua conformazione originaria abbia saputo costruire nel tempo una cultura di governo e della responsabilità, valori che vanno difesi e custoditi anche per il futuro. Tanto è stato fatto, tanto resta da fare in questo anno che ci separa dalla naturale scadenza della legislatura. In questo scenario Forza Italia – una forza politica che ha sempre creduto nella necessità di un centrodestra unito, europeista, liberale e riformista – ha avuto e continua ad avere un ruolo decisivo. Congratulazioni, dunque al premier Meloni, e ai ministri azzurri Antonio Tajani (vicepremier), Anna Maria Bernini, Elisabetta Casellati, Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo”, conclude Occhiuto.