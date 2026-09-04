Giorgia Meloni nella storia: il suo Governo diventa il più longevo della Repubblica Italiana. Perché non è un risultato affatto casuale

Il governo guidato da Giorgia Meloni entra nella storia italiana diventando il più lungo della Repubblica. Un risultato che la presidente del Consiglio attribuisce alla stabilità della maggioranza di centrodestra e alla compattezza della coalizione che sostiene l’esecutivo dal suo insediamento. Il traguardo arriva dopo una fase politica caratterizzata da una forte continuità della maggioranza, con Meloni che, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, ne è diventata leader. Nel messaggio diffuso sui social, la premier rivendica il valore della stabilità come elemento necessario per programmare e governare il Paese.

“Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare.” Meloni ricorda quindi l’attività svolta dall’esecutivo in questi anni, citando occupazione, sostegno a famiglie e imprese, sicurezza, gestione dei conti pubblici e ruolo dell’Italia sul piano internazionale. “In questi anni abbiamo lavorato per aumentare l’occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all’Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare.”

Meloni rivendica il ruolo della coalizione di centrodestra

Nel suo intervento, la presidente del Consiglio sottolinea che il risultato raggiunto non sarebbe legato a una singola persona, ma al lavoro della maggioranza e alla capacità della coalizione di mantenere una linea comune. “Questa stabilità non è merito di una persona sola. È il risultato di una coalizione unita, che governa da quattro anni con una visione comune e che ha scelto di stare insieme non contro qualcuno, ma per realizzare un progetto per l’Italia.” La premier evidenzia inoltre come, secondo la sua lettura, i governi più longevi della Repubblica siano stati tutti espressione del centrodestra. “Non credo sia un caso che, da oggi, i tre Governi più longevi della storia repubblicana siano tutti governi di centrodestra. La stabilità si costruisce quando un’alleanza condivide valori, obiettivi e una visione della Nazione, non quando l’unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare.”

Nel messaggio della premier c’è anche un riferimento al consenso ottenuto alle elezioni del 2022 e al rapporto con gli italiani, chiamati nuovamente al voto nella prossima tornata politica. “Ma soprattutto, questa stabilità esiste grazie agli italiani che nel 2022 ci hanno dato fiducia. Una fiducia che non abbiamo mai considerato un assegno in bianco e che non daremo mai per scontata. Il prossimo anno torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare e con la nostra idea di futuro. E saranno ancora una volta loro a decidere se meritiamo di continuare questo cammino.”

Meloni conclude il suo intervento ribadendo che il lavoro del governo proseguirà nei prossimi mesi, mentre si avvicina la prospettiva delle elezioni politiche della primavera. “Intanto il lavoro va avanti. E questa sera ci vediamo a Bari, insieme alla grande comunità di Fratelli d’Italia. Sarà l’occasione per guardarci negli occhi, fare il punto sulla strada percorsa e, soprattutto, parlare di quella che abbiamo ancora davanti. Avanti, con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro”.