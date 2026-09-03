Governo Meloni, record storico: superato l’esecutivo di Berlusconi, è il più lungo della Repubblica

Il Governo Meloni entra nella storia della Repubblica Italiana. Oggi, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, raggiunge quota 1.412 giorni consecutivi in carica, eguagliando il record precedentemente detenuto dal secondo Governo Berlusconi, rimasto operativo dal 2001 al 2005. Dal domani, con il superamento della soglia, diventa ufficialmente il Governo più longevo della storia repubblicana. Un risultato che, alla vigilia della nascita dell’esecutivo nel 2022, sembrava tutt’altro che scontato. Dopo la vittoria elettorale di Fratelli d’Italia, molti osservatori avevano ipotizzato una fase politica complessa ed instabile. A quasi quattro anni dall’insediamento, il quadro è profondamente cambiato. Il Governo Meloni ha mantenuto la maggioranza compatta e ha superato con determinazione una fase caratterizzata da guerre, crisi energetiche e instabilità internazionale.

Una maggioranza capace di restare unita

Alla base della durata dell’esecutivo c’è anche la capacità del presidente del Consiglio di mantenere coesa una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Un equilibrio politico non privo di differenze, ma che finora ha consentito alla maggioranza di superare momenti delicati e di proseguire il proprio percorso istituzionale. Fondamentalmente, il record rappresenta una conferma della stabilità raggiunta dall’Italia dopo anni caratterizzati da frequenti cambi di esecutivo.

Bari celebra il traguardo con la manifestazione di Fratelli d’Italia

Il nuovo primato sarà celebrato domani, venerdì 4 settembre a Bari, con una manifestazione organizzata nell’area del Terminal Crociere del porto, vicino alla targa dedicata a Pinuccio Tatarella, storico esponente del Movimento Sociale Italiano e fondatore di Alleanza Nazionale. La scelta del luogo assume un forte valore simbolico per il mondo politico di riferimento della premier. Lo slogan dell’evento sarà: “Il governo più stabile, l’Italia più forte”. Sul palco allestito davanti al mare è previsto l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle 19.20. Gli organizzatori annunciano una grande partecipazione: sono già oltre 5.000 gli accreditati attraverso il sito di Fratelli d’Italia e più di 70 i pullman prenotati in arrivo da diverse parti d’Italia.

Il confronto con i governi più longevi della Repubblica

Secondo il grafico elaborato da BiDiMedia, il Governo Meloni ha raggiunto il vertice della classifica dei governi più lunghi della storia repubblicana.

La graduatoria vede ai primi posti:

Governo Meloni: 1.412 giorni

Governo Berlusconi II: 1.412 giorni

Governo Berlusconi IV: 1.287 giorni

Governo Craxi I: 1.093 giorni

Governo Renzi: 1.024 giorni

Governo Prodi I: 886 giorni

Governo Moro III: 852 giorni

Governo Prodi II: 722 giorni

Governo De Gasperi VII: 721 giorni

Governo Segni I: 684 giorni

Governo Andreotti VI: 629 giorni

Governo Draghi: 616 giorni

Governo De Gasperi V: 613 giorni

Governo Andreotti III: 591 giorni

Governo Moro II: 581 giorni

Il dato evidenzia una caratteristica storica della politica italiana: la difficoltà, per molti esecutivi, di raggiungere una durata pluriennale. Nella storia repubblicana, infatti, numerosi governi sono stati segnati da crisi parlamentari, cambi di maggioranza e frequenti alternanze a Palazzo Chigi.