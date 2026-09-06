“Ciccio, il ponte Calopinace porterà il tuo nome”: simpatico siparietto tra Occhiuto e Cannizzaro, che fa gli scongiuri

Un simpatico siparietto ha coinvolto Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro nel corso della presentazione di Fabio Roscioli come candidato del CentroDestra alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Mentre il Governatore lanciava stoccate alla Sinistra, a Vannacci e al suo candidato, lo stesso ha accennato all’assurda vicenda del Ponte Calopinace. In tutti questi anni l’Amministrazione Falcomatà non è riuscito a realizzarlo, accumulando errori su errori macroscopici, mentre Cannizzaro ha annunciato lavori flash e una inaugurazione a breve.

Parlando di questo, Occhiuto ha affermato: “pensiamo al Ponte Calopinace, non sono stati capaci di realizzarlo in tutti questi anni e ora, dopo l’inaugurazione, porterà il nome di Cannizzaro” ha detto Occhiuto, subito fermato da Cannizzaro: “no, aspetta, stai fermo. Le opere portano il nome delle persone dopo che se ne vanno, quindi magari lo dedichiamo al Partito Democratico“ ha scherzato il Sindaco, facendo gli scongiuri. Ovviamente, poi, Occhiuto ha precisato: “non è che l’Aeroporto ha portato il tuo nome dopo quello che è stato fatto. Il fatto che porti il tuo nome significa che ci hai lavorato, lo stesso sarà per il Ponte Calopinace”.