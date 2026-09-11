Bande musicali alla Festa della Madonna: la Minoranza soddisfatta, “bene il passo indietro dell’Amministrazione”

Le bande musicali cittadine saranno presenti alla processione della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria e la decisione dell’Amministrazione comunale viene accolta con soddisfazione dai consiglieri comunali di minoranza a Palazzo San Giorgio, che questa mattina avevano sollevato pubblicamente la questione della loro esclusione dai festeggiamenti mariani. “Accogliamo con soddisfazione la decisione dell’Amministrazione comunale di garantire la presenza delle bande musicali cittadine alla processione della Madonna della Consolazione. È una scelta che riteniamo doverosa e che va nella direzione da noi auspicata e sollecitata”.

Per i consiglieri di opposizione, l’intervento sulla vicenda non sarebbe stato dettato da una semplice contrapposizione politica, ma dalla volontà di tutelare una delle tradizioni maggiormente legate alla Festa della Madonna della Consolazione e alla storia di Reggio Calabria. “La nostra presa di posizione – sottolineano – non nasceva da una contrapposizione politica fine a sé stessa, ma dalla volontà di difendere una tradizione profondamente radicata nella storia della nostra città. Abbiamo ritenuto necessario intervenire, sollecitare l’Amministrazione e chiedere un confronto perché non era pensabile celebrare la Festa della Madonna della Consolazione mettendo da parte realtà che da generazioni accompagnano e rendono ancora più autentica questa ricorrenza”.

I consiglieri prendono quindi atto positivamente del cambio di indirizzo dell’Amministrazione e sottolineano il ruolo delle sollecitazioni arrivate sia dalla minoranza sia dai rappresentanti delle bande musicali cittadine. “Prendiamo quindi atto con favore – proseguono – che il sindaco Cannizzaro abbia ascoltato le nostre sollecitazioni e quelle dei rappresentanti delle bande musicali cittadine e si sia ravveduto rispetto a una decisione che, se confermata, avrebbe rappresentato una grave discontinuità con la tradizione cittadina. Siamo contenti che alla fine abbia prevalso il buon senso”.

Il ruolo dell’opposizione a Palazzo San Giorgio

La vicenda viene indicata dalla minoranza anche come esempio del modo in cui i consiglieri intendono interpretare il proprio ruolo all’interno di Palazzo San Giorgio: non soltanto attraverso la critica alle decisioni ritenute sbagliate, ma anche mediante proposte e iniziative finalizzate a individuare soluzioni nell’interesse della città. “Questa vicenda – evidenziano i consiglieri – dimostra anche il senso che intendiamo dare al nostro ruolo di opposizione: un’opposizione seria, attenta e soprattutto propositiva. Criticare quando è necessario, ma anche avanzare proposte, segnalare problemi e contribuire concretamente a trovare soluzioni nell’interesse della città. Quando l’Amministrazione corregge il tiro e assume decisioni positive per Reggio, non abbiamo difficoltà a riconoscerlo e ad apprezzarlo”.

Per l’opposizione, dunque, la conferma della presenza delle bande rappresenta una buona notizia per Reggio Calabria e per tutte le realtà culturali che contribuiscono alla conservazione e alla valorizzazione dell’identità cittadina. L’obiettivo, adesso, è quello di guardare alla celebrazione della Festa della Madonna della Consolazione nel rispetto della sua storia e delle sue tradizioni.

“La presenza delle bande alla processione – concludono – è una buona notizia per Reggio Calabria, per le nostre tradizioni e per tutte quelle associazioni e realtà culturali che quotidianamente, spesso con grande sacrificio, tengono viva l’identità della nostra comunità. Siamo felici di aver contribuito, con la nostra attività di stimolo e di vigilanza, a raggiungere questo risultato. Ora è giusto guardare avanti e lavorare tutti insieme affinché la Festa della Madonna della Consolazione possa essere celebrata nel pieno rispetto della sua storia e delle sue tradizioni”.