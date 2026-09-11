Reggio Calabria, la denuncia delle bande musicali: “escluse dal programma della Festa della Madonna”. Il CentroSinistra insorge: “Cannizzaro faccia chiarezza”

Le cinque bande musicali cittadine di Reggio Calabria hanno denunciato pubblicamente, attraverso una nota, di essere state escluse dal programma dei festeggiamenti per la Festa della Madonna della Consolazione. Una vicenda che apre un caso alla vigilia di uno degli appuntamenti religiosi e popolari più importanti della città e che ha provocato l’immediata reazione dei consiglieri di minoranza a Palazzo San Giorgio. Gli esponenti del centrosinistra si schierano infatti al fianco delle bande e chiedono chiarimenti all’Amministrazione comunale. “Apprendiamo con grande indignazione della denuncia sollevata dalle bande musicali cittadine in merito alla loro esclusione dai festeggiamenti in occasione della Festa della Madonna della Consolazione”. È quanto affermano in una nota i consiglieri di minoranza, che definiscono quanto accaduto “grave e incomprensibile”.

La protesta assume un peso particolare proprio per il ruolo storico che le bande musicali rivestono nelle celebrazioni della patrona di Reggio Calabria. Secondo l’opposizione, la loro presenza non rappresenta un elemento marginale del programma, ma una componente radicata nella cultura popolare e nella tradizione cittadina. “La Festa della Madonna della Consolazione – aggiungono – è uno degli appuntamenti più importanti della nostra città, una ricorrenza profondamente radicata nella storia e nell’identità di Reggio. In questo contesto, le bande musicali cittadine rappresentano una parte fondamentale della nostra tradizione e della nostra cultura popolare”. Da qui l’affondo dei consiglieri di centrosinistra contro l’esclusione denunciata dalle cinque realtà musicali. “Non possiamo accettare – incalzano gli esponenti del centrosinistra – che realtà che da anni, e spesso da generazioni, contribuiscono a mantenere viva questa tradizione vengano improvvisamente messe da parte”.

La richiesta a sindaco e giunta: “Convocate subito le bande”

L’opposizione chiede quindi un intervento immediato dell’Amministrazione comunale, sollecitando un confronto con i rappresentanti delle bande per tentare di garantire la loro partecipazione ai festeggiamenti e scongiurare una Festa della Madonna della Consolazione senza il tradizionale accompagnamento musicale cittadino. “Per questo motivo – ribadiscono dai banchi dell’opposizione – chiediamo con forza all’Amministrazione comunale di fare immediatamente chiarezza su quanto accaduto e di assumersi la responsabilità di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Chiediamo al sindaco e alla giunta di convocare subito i rappresentanti delle bande cittadine, ascoltandone le ragioni e individuando, senza ulteriori perdite di tempo, soluzioni che consentano di garantire la loro partecipazione ai festeggiamenti. Al contrario, ci troveremmo di fronte al primato di dover celebrare la festa patronale, per la prima volta nella storia cittadina, senza il giusto e radicato accompagnamento musicale”.

I consiglieri di minoranza ribadiscono infine la propria vicinanza alle bande e alle associazioni impegnate nella tutela delle tradizioni locali. “Per questo – concludono – come consiglieri comunali sentiamo il dovere di schierarci al fianco delle bande cittadine e di tutte quelle realtà associative che, spesso lontano dai riflettori, lavorano quotidianamente per mantenere viva la cultura e le tradizioni della nostra città. Non possiamo chiedere ai cittadini di essere orgogliosi delle proprie tradizioni e, contemporaneamente, dimenticare chi quelle tradizioni le porta avanti concretamente”.