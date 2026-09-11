Reggio Calabria, le bande musicali accompagnano la Processione della Madonna della Consolazione: nessuna esclusione | DETTAGLI

Come sempre, anche quest’anno, le bande musicali reggine accompagneranno la Processione in onore della Madonna della Consolazione, rispettando la tradizione. Nessuna esclusione, quindi. Lo comunica in una nota ufficiale il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. “Presenza profondamente radicata nella storia e nella devozione alla Patrona della nostra Città, la banda è un elemento distintivo imprescindibile delle Festività Mariane, che sarà presente anche domani, accompagnando il corteo religioso e civile, contribuendo a rendere ancora più solenne e suggestivo il momento più sentito delle Festività Mariane“. Messe così subito a tacere le polemiche delle scorse ore.

Sfilerà una rappresentanza dei cinque complessi bandistici del territorio comunale: la Banda Musicale Città di Reggio Calabria, la Banda Musicale “A. Santamaura” di Ortì, l’Associazione Culturale – Complesso Bandistico “Euterpe” di Catona, la Banda Musicale “Religione e Patria” di Archi e il Complesso Bandistico “San Demetrio” di Mosorrofa.

Una presenza che si rinnova, nel rispetto del legame indissolubile e secolare tra la Città di Reggio Calabria e Maria Madre della Consolazione.