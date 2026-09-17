Arghillà, Marcianò (Noi Moderati): “il ritorno del Posto di Polizia segna una svolta. Grazie al sindaco Cannizzaro”

“Esprimo la mia più profonda soddisfazione per la visita istituzionale ad Arghillà del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La presenza del titolare del Viminale nel nostro territorio non è solo un fatto simbolico, ma rappresenta una risposta immediata, concreta e tangibile dello Stato a favore di un quartiere che per troppi anni ha pagato il prezzo dell’isolamento”, lo afferma Michele Marcianò (Noi Moderati di Reggio Calabria). “Vedere che le istituzioni centrali intervengono oggi con azioni decise, ponendo le basi per un piano straordinario di sicurezza, legalità e rigenerazione urbana da ben 5 milioni di euro, rappresenta una svolta fondamentale per tutta la comunità di Reggio Calabria”, rimarca Marcianò.

“Il punto più alto e significativo di questa storica giornata è senza dubbio l’ufficializzazione del ripristino del Posto fisso di Polizia direttamente ad Arghillà. Si tratta della rinascita di un presidio fondamentale, che in passato fu fortemente voluto dall’Amministrazione Scopelliti e dall’allora Questore Vincenzo Speranza. Veder risorgere quell’avamposto di legalità, che rivendichiamo con orgoglio come una felice intuizione di quella stagione politica, significa riannodare i fili con una visione di città sicura e protetta”, sottolinea Marcianò.

“Intendo rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro”

“Per il raggiungimento di questo straordinario traguardo, intendo rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Grazie alla sua determinazione, alla sua autorevolezza politica e alla sua incessante capacità di interloquire direttamente con i vertici del Governo, Arghillà è stata inserita stabilmente nell’agenda nazionale dell’esecutivo. La sinergia messa in campo dal Sindaco con la ‘Squadra Stato’ ha dimostrato che quando le istituzioni unite e con le idee chiare, i risultati arrivano a beneficio esclusivo dei cittadini. Come esponente di Noi Moderati continuerò a garantire il massimo supporto a tutte le istituzioni e alle forze dell’ordine impegnate sul campo. Quello firmato in Prefettura non è un traguardo finale, ma il primo, decisivo passo verso il definitivo riscatto sociale, civile e urbanistico di Arghillà”, conclude Marcianò.