Piantedosi è arrivato a Reggio Calabria: al via la giornata dedicata alla sicurezza. Il tour inizia con la visita ad Arghillà e prosegue in Prefettura | FOTO

È arrivato questa mattina alle 11:30 all’aeroporto di Reggio Calabria il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, giunto in città per una visita istituzionale dedicata al tema della sicurezza. Ad accoglierlo nello scalo reggino il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e il prefetto Clara Vaccaro. La presenza del titolare del Viminale nel capoluogo dello Stretto è legata alla sottoscrizione dell’accordo interistituzionale tra Prefettura e Comune di Reggio Calabria, un’intesa finalizzata alla realizzazione di iniziative sul territorio in materia di sicurezza urbana.

Piantedosi a Palazzo del Governo per l’accordo sulla sicurezza

L’appuntamento centrale della giornata è fissato al Palazzo del Governo di Reggio Calabria, dove il ministro Piantedosi presenzierà alla firma dell’accordo tra il prefetto Clara Vaccaro e il sindaco Francesco Cannizzaro. La cerimonia si svolgerà nel Salone degli Stemmi e rappresenta un momento di confronto istituzionale tra Governo, amministrazione comunale e rappresentanti del territorio per rafforzare la collaborazione sulle politiche di sicurezza. All’incontro prenderanno parte anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro, a conferma dell’attenzione riservata all’iniziativa da parte delle istituzioni regionali e nazionali.

L’obiettivo dell’intesa tra Comune e Prefettura

L’accordo punta a sviluppare nuove iniziative condivise sul territorio reggino, attraverso una collaborazione più stretta tra Prefettura e Comune. Il tema centrale sarà quello della sicurezza urbana, con l’obiettivo di definire strumenti e azioni coordinate. La firma dell’intesa si inserisce nel quadro delle attività istituzionali dedicate alla prevenzione e al rafforzamento del rapporto tra gli enti locali e gli organismi dello Stato, con particolare attenzione alle esigenze della comunità reggina.

La visita del ministro dell’Interno nel cuore della Calabria

L’arrivo di Matteo Piantedosi a Reggio Calabria rappresenta un appuntamento di rilievo per la città e per l’intero territorio calabrese. Il ministro dell’Interno sarà impegnato in una giornata istituzionale che vede al centro il tema della sicurezza e il coordinamento tra i diversi livelli amministrativi. L’incontro a Palazzo del Governo riunisce attorno allo stesso tavolo le principali istituzioni coinvolte: dal Viminale alla Prefettura, dal Comune di Reggio Calabria alla Regione Calabria, con l’obiettivo di consolidare una strategia comune sulle politiche di sicurezza.

La prima tappa ad Arghillà: il ministro visita uno dei quartieri più complessi della città

La prima visita istituzionale di Matteo Piantedosi a Reggio Calabria si sta svolgendo proprio in questi minuti ad Arghillà, quartiere periferico della zona nord della città, da anni al centro dell’attenzione per una serie di criticità sociali, urbanistiche e legate alla sicurezza. Il ministro dell’Interno ha scelto quindi di partire da uno dei territori più delicati del capoluogo reggino, dove il tema della presenza dello Stato e degli interventi di riqualificazione rappresenta una delle principali sfide per le istituzioni.

Arghillà è da tempo considerato un quartiere con problematiche complesse, dove accanto alle difficoltà legate al degrado e ai fenomeni criminali esistono anche realtà associative impegnate nel sociale e nel percorso educativo dei giovani. Negli ultimi anni il quartiere è stato oggetto di attenzione da parte del Governo e delle istituzioni locali con l’obiettivo di rafforzare legalità, servizi e rigenerazione urbana.

Terminata la visita ad Arghillà, Piantedosi è arrivato al Palazzo del Governo

Si è conclusa poco fa la prima tappa della visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ad Arghillà, quartiere della periferia nord di Reggio Calabria scelto come primo luogo dell’agenda istituzionale della giornata. Dopo il sopralluogo e gli incontri previsti nel territorio, il ministro ha appena raggiunto il Palazzo del Governo, sede della Prefettura, dove si appresta a prendere parte agli appuntamenti istituzionali dedicati al tema della sicurezza.

La visita ad Arghillà, quartiere da tempo al centro dell’attenzione per alcune problematiche sociali e urbanistiche, ha rappresentato il primo momento del confronto del ministro con una delle realtà più delicate della città. Ora l’attenzione si sposta nel cuore del centro cittadino, dove è prevista la firma dell’accordo interistituzionale tra Prefettura e Comune di Reggio Calabria sulle iniziative in materia di sicurezza.