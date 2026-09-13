Ancora Favasuli! Il ragazzo di Africo incanta Napoli: entra, cambia la partita, serve Lobotka e Allegri è costretto a frenarlo, “stai calmo”

Ormai non è più soltanto una sorpresa. Costantino Favasuli continua a stupire e a conquistare Napoli con personalità, qualità e un entusiasmo che sembra non avere limiti. Il giovane talento di Africo, cresciuto calcisticamente tra sacrifici e ambizione, è arrivato quest’anno in azzurro dopo l’importante percorso vissuto con il Catanzaro, ma il salto di categoria e il peso della maglia del Napoli non sembrano averlo intimorito. Dopo il brillante esordio in Champions League, il classe 2004 ha lasciato ancora il segno. Questa volta in campionato, contro il Bologna, in una partita che sembrava bloccata e che il Napoli è riuscito a sbloccare proprio grazie all’impatto del giovane calabrese.

Quando è entrato in campo, Favasuli ha immediatamente cambiato ritmo alla gara. Energia, coraggio, intensità e voglia di incidere: caratteristiche che hanno permesso al Napoli di alzare il livello della propria prestazione. Il ragazzo di Africo si è fatto trovare pronto nel momento decisivo, creando superiorità e partecipando all’azione che ha portato al gol vittoria. La giocata più importante è arrivata con l’assist per Stanislav Lobotka, che ha trasformato l’occasione nel definitivo 1-0 azzurro. Un contributo pesantissimo, soprattutto considerando il contesto: una partita complicata, contro un avversario organizzato, risolta anche grazie alla freschezza e alla qualità di un ragazzo di appena 22 anni.

La furia di Favasuli e il richiamo di Allegri: “Stai calmo”

Dopo l’assist, Favasuli non si è fermato. Anzi, ha continuato a giocare con una carica impressionante, inseguendo ogni pallone e mettendo in campo tutta la sua voglia di dimostrare di poter stare a questi livelli. Una determinazione che ha conquistato il pubblico, ma che ha anche costretto mister Massimiliano Allegri a richiamarlo alla calma. Dopo un intervento deciso e un fallo commesso per eccesso di foga, il tecnico azzurro gli ha chiesto di ragionare e di usare maggiormente la testa. Un episodio che racconta molto del carattere del ragazzo: una personalità forte, forse ancora da incanalare, ma con una fame che rappresenta uno dei suoi punti di forza.

A fine gara sono arrivati tanti complimenti per Favasuli. Negli studi di Dazn giornalisti e opinionisti hanno sottolineato il suo impatto sulla partita, ma gli elogi più importanti sono arrivati anche dall’interno dello spogliatoio. I compagni hanno apprezzato il suo atteggiamento, la capacità di entrare subito dentro la gara e quella personalità che gli permette di giocare senza paura anche su palcoscenici prestigiosi. Il suo percorso sta attirando sempre più attenzione: dall’Africo al grande calcio, passando per Catanzaro, fino alla maglia del Napoli. Un viaggio che racconta talento, lavoro e orgoglio reggino.

Il futuro è tutto da scrivere: Favasuli può ancora crescere

La cosa più interessante è che, nonostante tutto quello che ha già fatto vedere, Favasuli sembra avere ancora enormi margini di crescita. A 22 anni è ancora nella fase in cui può migliorare sotto tanti aspetti, acquisire esperienza e completare il proprio percorso. Oggi Napoli si gode un ragazzo arrivato dalla Calabria che non ha paura di prendersi responsabilità. Prima la Nazionale, poi la Champions e ora il campionato: ogni occasione sembra trasformarsi in un’altra dimostrazione del suo valore. La favola di Favasuli continua. E dopo queste prestazioni, chiamarla sorpresa sarebbe ormai riduttivo.