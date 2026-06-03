Un reggino in Nazionale: oltre un’ora di gioco per l’africese Favasuli con la maglia azzurra. Debutto con vittoria per il giocatore del Catanzaro

Un esordio con vittoria, nonostante la triste serata per i colori azzurri. Quella di stasera avrebbe dovuto rappresentare una delle amichevoli pre Mondiale per la Nazionale. Ma, come purtroppo sappiamo, l’Italia non ci andrà, per la terza volta di fila. E allora, il CT pro tempore Baldini, si affida ai suoi giovani Under 21, con qualche big, ovvero Donnarumma e Pio Esposito. Tra gli esordienti, c’è Costantino Favasuli, tra le piacevoli sorprese del Catanzaro che ha sfiorato la Serie A ma nato in realtà in provincia di Reggio Calabria, ad Africo.

Dunque, un reggino in Nazionale, un africese in maglia azzurra, a portare in alto il nome della città jonica, di Reggio e della Calabria. Orgogliosa la sua Africo, la sua Reggio e anche la sua Catanzaro, squadra che gli sta permettendo di compiere grandi passi in avanti, facendogli sfiorare una Serie A che prima o poi conquisterà. Tornando alla partita, esordio dal primo minuto, per il terzino, in campo per oltre un’ora. La gara si è conclusa sullo 0-1, per via delle rete di Pio Esposito a inizio ripresa.