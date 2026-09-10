Da Africo alla Champions League: il debutto di Favasuli a Napoli contro l’Arsenal celebrato da una nota pagina social, “una storia che va ricordata e raccontata con orgoglio”

Nasci ad Africo, in provincia di Reggio Calabria, ma hai qualcosa in più di tanti altri, un talento. Lo vuoi coltivare, vuoi diventare un calciatore professionista. E allora lasci il tuo paese, fai esperienze fuori e poi, un bel giorno, ti ritrovi a debuttare in Champions League, allo stadio “Maradona”, contro i vicecampioni d’Europa dell’Arsenal. Forse Costantino Favasuli si sta ancora stropicciando gli occhi. Ma no, non è un sogno. L’esterno di Africo, che qualche mese fa ha anche debuttato in Nazionale maggiore, questa estate è passato dal Catanzaro al Napoli e ieri sera ha debuttato nella prima degli azzurri in Champions League, contro l’Arsenal. Amaro il risultato finale, 0-1 per gli inglesi, ma Costantino questa serata non la dimenticherà mai. Entrato all’ora di gioco, ha giocato per oltre mezz’ora contro chi fino a qualche mese fa è arrivato a un passo dalla vittoria della Coppa dalle grandi orecchie.

A celebrare il suo esordio, la sua storia, anche la sua prestazione, è “Calciatori Brutti”, una delle pagine social sul calcio più seguite in Italia, con quasi 2 milioni di follower su Facebook e 3 milioni su Instagram. “Ieri sera durante Napoli-Arsenal è accaduta una cosa che non deve passare sotto traccia. Al 58’ è entrato in campo, al posto di Politano, Costantino Favasuli, che a 22 anni ha fatto il suo esordio con la maglia del Napoli durante una partita di Champions League” si legge nel post della pagina.

“E debuttare contro l’Arsenal, un club storico che l’anno scorso ha vinto la Premier, rende il tutto ancora più speciale. Favasuli ha giocato una partita di garra, di sacrificio, rimanendo sul pezzo per tutta la durata della partita. A qualsiasi ragazzo sarebbero tremate alle gambe all’idea di essere chiamati dal riscaldamento per debuttare in una partita del genere, ma a lui no. Costantino è cresciuto ad Africo, in un paesino di 3000 persone in provincia di Reggio Calabria”.

“Ha lasciato la Calabria da ragazzino per provare a inseguire il suo sogno di diventare un calciatore professionista, e il suo esordio al Maradona in Champions è una cosa che va raccontata con orgoglio. Nascere in determinati posti in Italia rispetto ad altri determinerà per sempre le opportunità di cui potrai beneficiare nel corso della tua vita, e chi è nato e cresciuto nei paesini del Sud lo sa bene. Per questo, Favasuli che prende posizione su Gabriel, è una storia che dovremmo ricordare” si legge ancora.

Una favola calcistica partita da un piccolo paese della Calabria

La storia di Costantino Favasuli rappresenta uno di quei percorsi capaci di raccontare il calcio nella sua dimensione più autentica: quella dei sacrifici, delle scelte difficili e della volontà di inseguire un sogno partendo lontano dai grandi riflettori. Da Africo, realtà di circa tremila abitanti nell’area grecanica della provincia reggina, fino al terreno di gioco dello stadio “Diego Armando Maradona”, uno degli impianti più iconici del calcio europeo. Un viaggio iniziato da bambino, quando Favasuli ha scelto di lasciare la propria terra per provare a trasformare una passione in una professione.

Il debutto in Champions League contro l’Arsenal rappresenta un nuovo capitolo di una carriera ancora giovane, ma già ricca di momenti significativi. Dopo il percorso nelle giovanili, le esperienze lontano dalla Calabria e la crescita che lo ha portato fino al Catanzaro, questa estate è arrivato il trasferimento al Napoli, una delle società più importanti del calcio italiano.

Dal primo passo in Nazionale al palcoscenico europeo

Negli ultimi mesi Favasuli aveva già vissuto un’altra emozione speciale con il debutto in Nazionale maggiore, ulteriore conferma di una crescita costante e di un percorso che lo ha portato rapidamente a confrontarsi con i massimi livelli. La gara contro l’Arsenal, però, ha avuto un significato particolare. Entrare in campo in una sfida di Champions League, davanti al pubblico del Maradona, contro una formazione che nella stagione precedente è arrivata vicinissima alla conquista della competizione, è un momento che rimane nella memoria di qualsiasi calciatore. Per Favasuli sono stati oltre trenta minuti di gioco ad alta intensità, vissuti con personalità e determinazione, in una serata che resterà comunque speciale nonostante il risultato finale abbia premiato gli inglesi.

Il racconto di “Calciatori Brutti” ha acceso ulteriormente i riflettori sulla vicenda, trasformando il debutto del giovane calabrese in un simbolo di tante storie di ragazzi che partono dai piccoli centri italiani per inseguire una possibilità. Il messaggio della pagina social richiama infatti un tema più ampio: le differenze territoriali e le opportunità che spesso cambiano in base al luogo in cui si nasce, ma anche la capacità dello sport di abbattere distanze e confini. La storia di Favasuli, da Africo alla Champions League, diventa così un esempio di talento e determinazione, una vicenda che racconta il valore delle radici e la forza di chi sceglie di inseguire il proprio sogno senza dimenticare il punto di partenza.